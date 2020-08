Apple resuscita il Music Quiz di iPod tramite l’app Scorciatoie su iOS 14

Chi ha avuto un iPod, uno di quelli dei primi anni duemila che avevano una ghiera touch – e all’epoca sembrava già una rivoluzione – per controllare l’interfaccia, probabilmente ricorderà il Music Quiz, il gioco musicale che accompagnava il Solitario e gli altri mini-giochi che Apple aveva incorporato nel sistema. Bene, questa funzione adesso è tornata in vita in una maniera un po’ speciale sui dispositivi odierni.

Con l’ultimo aggiornamento di iOS 14, l’applicazione Comandi di Apple viene infarcita di una nuova scorciatoia già pronta e analogamente chiamata Music Quiz che emula in tutto e per tutto lo stesso gioco di un tempo. Oltre al fatto che qui si interagisce con uno schermo e non con una ghiera, l’unica differenza sta nell’acquisizione della musica dedicata al gioco: datosi che funziona soltanto con l’app Musica di Apple, verranno selezionati soltanto i brani acquistati tramite iTunes, Apple Music oppure sincronizzati attraverso un computer.

Per giocare non bisogna far altro che aprire l’app Comandi, selezionare la scheda I miei comandi rapidi e usare la barra di ricerca per rintracciare la scorciatoia digitando Music Quiz. Selezionandola, il sistema chiederà l’autorizzazione per accedere alla libreria musicale di Apple Music: una volta concessa, il gioco sarà pronto.

Le modalità di gioco, come dicevamo, sono le stesse dei vecchi iPod. L’app riprodurrà casualmente cinque brani presenti nella libreria dell’utente. Uno alla volta, per pochi secondi. Poi proporrà una lista di cinque diversi brani corredati dalla copertina, dal titolo e dall’autore del brano, chiedendo all’utente di indovinare qual’era il brano in riproduzione pochi secondi prima. Sono in tutto cinque round al termine dei quali verrà assegnato un punteggio che, volendo, si potrà condividere anche sui social network.

La parte più interessante di Music Quiz non è tanto il suo ritorno nei dispositivi Apple quanto piuttosto il fatto che mostra la potenza dell’app Comandi. L’utente può sfruttare questa nuova opportunità per esplorarla al suo interno e capire così come è stata costruita, volendo anche modificando alcune delle sue parti.

Ricordiamo che l’app Comandi arriva con decine di scorciatoie già pronte ed offre la possibilità di crearne di nuove. E’ una sorta di Automator (l’app del Mac), ma per idea e struttura è del tutto simile a Workflow, l’app di automazione che Apple ha comprato nel 2017.