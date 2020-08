Apple presenta il sostituto di Fortnite lo stesso giorno in cui blocca Epic Games

Per carità, gli editoriali sull’App Store sono sempre ben accetti, ma è curioso che quello di PUBG Mobile compaia in cima alla pagina del negozio proprio oggi. Anzi, per la precisione è stato pubblicato in cima alla scheda Giochi dell’App Store venerdì 28 agosto, lo stesso giorno in cui Apple ha chiuso l’account di Epic Games.

La connessione tra i due viene naturale visto che il nuovo gioco che Apple sta pubblicizzando può essere definito il concorrente diretto di Fortnite. Una mossa abile perché da oggi chi gioca a Fortnite su iPhone e iPad e Mac non può accedere alla nuova stagione e di fatto resta tagliato fuori dagli aggiornamenti. Le alternative sono due: o accedervi tramite un altro dispositivo, oppure smettere di giocarci e cercarsi un’alternativa.

Ecco, quella che sta ricevendo una vantaggiosa pubblicità è l’alternativa a Fortnite per eccellenza: si tratta di un battle royale multiplayer pubblicato su App Store nel 2018 e l’8 settembre riceverà il primo grande aggiornamento dal lancio. Con la versione 1.0 – spiega Apple nell’editoriale dedicato al gioco – PUBG Mobile entrerà ufficialmente nella sua “Nuova Era”: sarà una revisione completa della mappa di Erangel, con notevoli miglioramenti anche dal punto di vista della grafica.

«Dalla base militare di Sosnovka alla Mansion, tutti i luoghi più famosi del gioco sono stati riprogettati, con un layout completamente nuovo per il Mylta Power e l’aggiunta di sette nuovi magazzini a Georgopol. Fai un giro in alcune delle zone a te più familiari e scoprirai che New Erangel è una mappa più densa e maggiormente tattica. Anche la Hall è tutta nuova: da qui sarà possibile personalizzare con maggiore precisione l’aspetto del proprio avatar e la relativa attrezzatura».

Come dicevamo è molto difficile che si tratti di una coincidenza. Senza poter aggiornare Fortnite si resta praticamente fuori dal mondo perché seguire gli aggiornamenti, per giochi di questo genere, è il centro di tutto. Agli utenti Apple serviva un’alternativa concreta. E’ buffo, però: il gioco, che potete scaricare da qui, utilizza il motore grafico Unreal Engine creato da Epic Games.