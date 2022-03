Apple attiva Ricerca Visiva su iOS 15.4 e macOS 12.3 fuori dagli USA

Tra le novità di iOS 15 c’è una funzionalità denominata “Info rapide dalle foto” o meglio la “Ricerca Visiva”: la possibilità di scorrere verso l’alto o toccare il pulsante delle informazioni su qualsiasi foto (es. quelle presenti nella propria libreria) per evidenziare le scene e gli oggetti riconosciuti, e scoprire ad esempio di più su opere d’arte, monumenti, piante e fiori, libri, razze canine e altro ancora.

Questa funzione era finora riservata agli utenti statunitensi ma con l’imminente rilascio di iOS 15.4 e macOS 12.3 (le release candidate sono già nelle mani di sviluppatori e beta tester) dovrebbe essere disponibile fuori dagli USA per gli utenti di dispositivi recenti (su iPhone serve il SoC A12 o seguenti). Alcuni utenti che hanno installato l’ultima beta di iOS 15.4 hanno confermato alla redazione di macitynet che questo tipo di ricerca è ora possibile anche fuori dagli USA.

Come funziona la Ricerca Visiva

Come accennato, la funzione permette di trovare rapidamente informazioni su punti di riferimento, opere artistiche, piante, animali e altri elementi o oggetti presenti nelle foto o sul web. Ecco come procedere:

1) Aprire una foto e toccare il pulsante Ricerca visiva (il simbolo “i” circondato dal semicerchio).

2) È possibile toccare l’icona visualizzata nella foto oppure sotto. È possibile vedere un’icona a forma di impronta di zampa per gli animali, a forma di foglia per le piante e i fiori, a forma di libro per i libri e così via.

Se non vedete il pulsante Ricerca visiva, la funzione non è disponibile per la foto utilizzata (non è riconosciuto l’elemento con il quale si ha a che fare). Come accennato iOS 15.4 e macOS 12.3 sono nell’ultimissima versione beta Release Candidate a cui solitamente segue a breve il rilascio della versione finale per tutti: entrambi gli aggiornamenti saranno rilasciati da Apple martedì 15 marzo.

