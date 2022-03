Apple M2 sarà costruito con tecnologia a 4 nanometri

Di Apple M2 sentiamo parlare fin da poco dopo l’introduzione del primo processore Apple M1 per Mac: ora dalla catena di fornitura di Cupertino, tramite DigiTimes, arrivano ulteriori indizi sulla seconda generazione dei System on Chip (SoC) Apple M2 che saranno realizzati da TSMC con tecnologia a 4 nanometri, attualmente inedita e la più avanzata in assoluto.

La stretta collaborazione tra Apple e TSMC potrebbe così portare a un altro primato per Apple, che potrebbe diventare ancora una volta il primo marchio a introdurre sul mercato un processore costruito a 4 nanometri.

Record e primati a parte, è più interessante la tabella di marcia indicata, che punterebbe al rilascio e disponibilità di diversi Mac M2 nella seconda metà di quest’anno. Ricordiamo che secondo Mark Gurman di Bloomberg Apple sta già lavorando a nuove versioni di Mac mini, MacBook Pro 13 pollici e anche di iMac 24” tutti dotati di processore Apple M2. Questi e altri nuovi Mac potrebbero già essere svelati tra maggio e giugno.

Apple M1 costruito con processo a 5 nanometri, è dotato di 8 core CPU e 7 oppure 8 core GPU a seconda della macchina e della configurazione. Secondo Gurman Apple M2 manterrà lo stesso numero di core di calcolo CPU ma incrementerà i core grafica GPU a 9 oppure 10 unità, anche in questo caso a seconda del Mac e della configurazione scelta.

Rimane ancora un po’ misterioso il destino di MacBook Air 2022, questo perché per diversi mesi è stato anticipato come una della prime macchine ad ottenere M2. Sembra praticamente certo invece l’arrivo di diverse opzioni di colore e il rinnovo totale del design, con la scomparsa del caratteristico chassis più spesso nel lato posteriore che va ad assottigliarsi nel frontale: sembra sarà sostituito da un design con spessore uniforme, sottile per l’intera macchina, in stile MacBook Pro 2021.

A creare qualche dubbio sulla configurazione hardware è uno degli ultimi post di Min Chi Kuo che indica per MacBook Air 2022 la presenza di Apple M1, anche se l’analista sembra suggerire che potrebbe trattarsi di un modello rinnovato. Secondo Kuo la produzione di questo Mac inizierà verso la fine del secondo trimestre oppure nel terzo trimestre di quest’anno.