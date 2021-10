Apple rilascia nuove guide e risorse per imparare a programmare

Apple presenta nuove risorse per studenti ed educatori delle scuole elementari, tra cui una nuova guida alle attività, Everyone Can Code Early Learners, che estende le sue risorse del curriculum di programmazione dalla scuola materna all’università. Gli educatori possono anche provare la nuova attività di un’ora di Inclusive App Design di Apple per introdurre gli studenti al mondo della programmazione e dello sviluppo di app. Inoltre, gli aggiornamenti dell’app Schoolwork includono il supporto per i ticket di uscita e consentono agli educatori di utilizzare l’app sui propri dispositivi personali.

«La codifica e la progettazione di app sono alfabetizzazioni essenziali: queste abilità aiutano gli studenti a pensare in modo critico e creativo, indipendentemente dal fatto che diventino sviluppatori di app» dichiara Susan Prescott, vicepresidente dell’istruzione e del marketing aziendale di Apple. «Apple ora offre risorse di codifica per gli studenti dalla scuola materna all’università e li sfida a progettare app straordinarie che siano inclusive e accessibili agli utenti. Le nostre risorse e il supporto per gli educatori sono progettati per preparare gli studenti a essere gli innovatori di domani, sia che abbiano appena iniziato o siano pronti a creare le loro prime app». I progettisti didattici di Apple lavorano insieme agli educatori per supportare l’insegnamento e l’apprendimento con Swift, il linguaggio di programmazione open source di Apple utilizzato dagli sviluppatori professionisti per creare le app più popolari al mondo. Come nuova guida alle attività supplementare per il programma di apprendimento Everyone Can Code di Apple e l’app Swift Playgrounds, Everyone Can Code Early Learners aiuta gli educatori e le famiglie a introdurre la programmazione agli studenti nei loro primi anni, quando gli studenti stanno sviluppando per la prima volta capacità di pensiero computazionale.

Attraverso attività coinvolgenti e spesso fuori dallo schermo, gli studenti della scuola materna fino alla terza elementare discuteranno, scopriranno e giocheranno per costruire una base nei concetti fondamentali della codifica attraverso materie che includono scienza, arte, musica ed educazione fisica. Ad esempio, una lezione sui comandi di codifica viene insegnata attraverso passi di danza e un’attività sulle funzioni chiede agli studenti di discutere passo dopo passo le tecniche di calma, collegandosi all’apprendimento emotivo sociale.

«L’apprendimento dei fondamenti della programmazione in giovane età aiuta gli studenti ad ascoltare, comunicare e pensare in modi nuovi e migliora la fiducia degli studenti» dichiara Leticia Batista, Ed.D., insegnante di scuola materna bilingue presso la McKinna Elementary School di Oxnard, California. «Il codice porta gli studenti su un piano di parità, indipendentemente dalla lingua che parlano a casa, e aiuta a costruire una forte comunità di risolutori di problemi».

Durante la Europe Code Week, dal 9 al 24 ottobre, e attraverso la Computer Science Education Week, dal 6 al 12 dicembre, Apple incoraggia gli educatori e i loro studenti a partecipare a una attività introduttiva di Inclusive App Design. Questa nuova lezione di Apple aiuta gli educatori a guidare gli studenti attraverso una sessione di un’ora per trasformare le loro idee in app con l’inclusione e l’accessibilità in mente. Il processo di progettazione dell’app aiuta gli studenti a identificare i problemi a cui tengono e quindi a pianificare, prototipare e codificare soluzioni creative.

Aiuta gli studenti a pensare in modo critico su come creare app inclusive per tutti e li prepara a essere gli innovatori di domani. Inoltre, i nuovi aggiornamenti in arrivo all’app Schoolwork aggiungono il supporto per un popolare strumento di indagine per educatori chiamato ticket di uscita. I biglietti di uscita sono un modo rapido per gli insegnanti di effettuare il check-in con gli studenti durante o dopo le lezioni, utilizzando domande facili da creare per valutare la comprensione, le reazioni o il coinvolgimento degli studenti. I nuovi miglioramenti all’esperienza di configurazione di Schoolwork offrono agli insegnanti la possibilità di creare account Schoolwork per gli studenti con un coinvolgimento IT minimo o nullo.

La nuova guida Everyone Can Code Early Learners è disponibile come download gratuito per famiglie ed educatori sul sito Apple. Per celebrare l’Europe Code Week, la guida verrà lanciata in inglese, olandese, francese, tedesco, italiano, norvegese, spagnolo e svedese, con altre lingue a seguire. L’attività Inclusive App Design è ora disponibile nell’Apple Teacher Learning Center da questa pagina. L’app Schoolwork è disponibile in versione beta tramite AppleSeed per l’IT.