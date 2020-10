Apple sbeffeggiata da Samsung e Xiaomi, poi la copieranno

È già successo per la rimozione del jack audio e probabilmente succederà ancora: adesso Samsung e Xiaomi ridicolizzano Apple per aver rimosso l’alimentatore dalla scatola degli iPhone, ma entro un paio di anni probabilmente copieranno la mossa e faranno la stessa cosa.

Gli sbeffeggi corrono sui social: dall’account Samsung Latinoamerica un post mostra la foto di un alimentatore accompagnato dalla scritta «Incluido con tu Galaxy», incluso con il tuo Galaxy; invece dall’account Twitter di Xiaomi un breve video mostra l’apertura della scatola di Mi10TPro: appena sollevato il coperchio risulta visibile l’alimentatore incluso nella dotazione. Il titolo del post Xiaomi non lascia dubbi «Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the Mi10TPro», letteralmente «Non preoccuparti, non abbiamo lasciato nulla fuori dalla scatola».

😎😎 Tu #Galaxy te da lo que buscas. Desde un cargador, hasta la mejor cámara, batería, rendimiento, memoria y hasta pantalla de 120Hz ✌️ en un smartphone. 😎😎 pic.twitter.com/9k1cgjQAPU — Samsung Latinoamérica (@SamsungLatin) October 13, 2020

Il discorso è diverso dalla rimozione del jack audio che, seppur praticissimo, richiedeva una generosa quantità di spazio interno del terminale, spendibile per componenti e funzioni sempre più richieste dagli utenti.

Questa volta la rimozione dell’alimentatore e anche degli auricolari con filo è giustificata dalla enorme diffusione di questi accessori, dal passaggio agli auricolari senza filo, dal taglio consistente delle dimensioni del packaging che a sua volta riduce sensibilmente i costi di trasporto e l’inquinamento, infine dal marketing.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Tutte queste ragioni valgono per Apple ma anche per Samsung e Xiaomi, anche se non risulta ancora evidente ad alcuni addetti marketing delle due società. A differenza del jack audio per il quale il destino è risultato chiaro fin dalla rimozione di Apple, prima nell’industria, non è detto che Samsung e Xiaomi decidano lo stesso per alimentatore e auricolari con filo. Ma nel giro di uno o due anni l’idea di Apple potrebbe piacere anche a Samsung e Xiaomi.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.