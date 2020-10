Il keynote Apple del 13 ottobre si può rivedere su YouTube

L’evento speciale di presentazione di iPhone 12 può essere rivisto sul sito ufficiale di Apple e sul canale YouTube della multinazionale. E’ possibile rivedere il filmato completo del keynote del 13 ottobre 2020 oppure il racconto dell’evento in meno di un minuto.

Assieme al video del keynote di ottobre sono stati pubblicati da Apple i filmati di lancio dei nuovi prodotti. Si tratta di tre video dedicati ad HomePod Mini, ad iPhone 12 Pro e iPhone 12, che Macitynet ha presentato in questo articolo.

Per chi si fosse perso la diretta dell’evento e vuole aggiornarsi sulle novità che arrivano da Cupertino, per farlo basterà guardare questi filmati, che sono delle perfette introduzioni ai prodotti che Apple ha presentato durante il keynote di ottobre. Il 13 ottobre l’azienda ha annunciato quattro nuovi modelli di iPhone (iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro max), HomePod mini e alcuni altri accessori.

L’evento è stato il terzo appuntamento online di Apple dopo il WWDC di giugno 2020 e l’evento di settembre: non è stato possibile convocare la stampa a causa della pandemia da Covid-19. Apple ha trasmesso in live streaming l’evento sul proprio sito web e su YouTube.

Il Keynote, che ora si può rivedere in video in versione completa o ridotta, è disponibile anche come versione solo audio su Apple Podcast.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi terminali Apple è in questo articolo di macitynet.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Chi fosse interessato ad acquistare iPhone 12 può fare riferimento a questo articolo di Macitynet in cui si dice quando arrivano i nuovi iPhone 12: date pre ordine e disponibilità in Italia. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.