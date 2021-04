Apple prepara il suo secondo Store a Berlino

Mentre le città tedesche di Colonia, Amburgo, Monaco e Francoforte hanno più di un Apple Store, la capitale Berlino ne ha solo uno, almeno al momento. Si tratta dell’Apple Kurfürstendamm aperto nel 2013, che presto avrà però compagnia. Proseguono, infatti, i lavori per l’apertura del secondo negozio Apple a Berlino nella parte orientale della capitale tedesca.

Le anticipazioni secondo le quali Apple potrebbe stabilirsi nella parte orientale della più grande città della Germania circolano da diversi anni, ma i recenti lavori di costruzione in un sito nel distretto di Mitte acquistato dagli sviluppatori del progetto Values ​​Real Estate hanno offerto prove concrete per indicare la posizione esatta del secondo store di Apple nella capitale tedesca.

Apple sta preparando un secondo grande Store nella parte orientale di Berlino, al 43-45 di Rosenthaler Straße, come riferisce iFun.de. La società Values ​​Real Estate ha annunciato nel 2018 che avrebbe demolito diversi vecchi edifici della RDT in Rosenthaler Straße e creato un nuovo edificio in tre parti, con spazi adibiti a uffici, abitazioni e attività commerciali.

Il cantiere si trova vicino al fiume Sprea, a pochi passi da Alexanderplatz, ed è stato recentemente protetto da sguardi indiscreti con la tradizionale copertura in legno nero che Apple impiega praticamente sempre in altri progetti di questo tipo. Le grandi facciate in vetro che si estendono dal piano terra al secondo piano degli edifici vicini ricordano chiaramente l’estetica dei negozi Apple.

Le foto ritraggono l’incavo nella grande facciata in vetro, sopra la porta d’ingresso, necessario per installare l’insegna con il logo luminosto della Mela, mentre altri scatti dimostrano che i lavori di costruzione sono tuttora in corso. Presumibilmente, in assenza di annunci ufficiali di Apple, occorre attendere ancora diversi mesi per l’apertura del secondo Apple Store di Berlino.

Lecito anche desumere che blocchi e chiusure per la pandemia del 2020 e di quest’anno hanno molto probabilmente rallentato i lavori e, conseguentemente, posticipato l’apertura dello store. Al momento non vi è, in ogni caso, una comunicazione ufficiale per la realizzazione e l’apertura di questo store, la cui inaugurazione slitterà certamente verso tempi migliori, in cui cadranno gli attuali limiti di assembramento.

