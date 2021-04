LG ha lasciato gli smartphone ma assicura gli aggiornamenti

Nei giorni scorsi LG ha confermato il proprio ritiro dal settore della telefonia mobile: sì, vuol dire che non saranno più prodotti e venduti nuovi smartphone LG, ma il costruttore rassicura gli utenti per quanto riguarda gli aggiornamenti. Ovviamente, ha preso parola sui telefoni che già produce e che sono stati venduti negli ultimi mesi. La società ha appena annunciato che «Tutti gli smartphone LG premium attualmente in uso riceveranno fino a tre iterazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android a partire dall’anno di acquisto». Ecco chi riceverà gli aggiornamenti.

La garanzia di tre aggiornamenti del sistema operativo si applicherà soprattutto agli ultimi terminali top di gamma della società, anche se non tutti i più recenti terminali riceveranno lo stesso trattamento. In particolare, i telefoni LG premium rilasciati nel 2019 o successivamente, quindi la serie G, serie V, VELVET, e l’ultimo Wing saranno aggiornati per 3 anni circa, mentre alcuni modelli del 2020, come LG Stylo e serie K, riceveranno due aggiornamenti al sistema operativo.

Ci sono alcuni avvertimenti per problemi di prestazioni o compatibilità, ma chi ha acquistato un dispositivo Wing o Serie G potrà stare tranquillo sul fatto che il proprio terminale non diventerà obsoleto nel giro di pochi mesi.

Ricordiamo che la decisione di ritirare la società dal business degli smartphone è stata approvata dal consiglio di amministrazione e l’uscita sarà del tutto operativa a partire dal 31 luglio, con la precisazione che i dispositivi ancora in magazzino continueranno e essere venduti per tener fede a impegni con operatori del settore della telefonia e altri partner.