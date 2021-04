Samsung SmartTag Plus, il trova tutto evoluto arriva prima di AirTag

Nonostante una marea di anticipazioni e dettagli scoperti nei sistemi operativi in beta di Apple, gli AirTag non saranno i primi dispositivi trova tutto con tecnologia Ultra Wideband, siglata UWB, e impiego della realtà aumentata ad arrivare in commercio e nei negozi: il primato, almeno nel momento in cui scriviamo e salvo sorprese all’ultimo minuto, sarà conquistato da Samsung SmartTag Plus.

Ricordiamo che all’inizio dell’anno il colosso sudcoreano aveva già lanciato la versione Samsung SmartTag senza Plus, a 29,99 dollari in USA, basata esclusivamente sul Bluetooth, come d’altronde tutti i dispositivi visti finora da abbinare a borse e oggetti importanti. Invece il nuovo modello Samsung SmartTag Plus con tecnologia UWB costerà 39,99 dollari e offrirà una localizzazione più precisa quando l’oggetto smarrito a cui è associato si trova nelle vicinanze dell’utente.

Grazie al posizionamento con un margine di errore di pochissimi centimetri, risulta possibile sfruttare la realtà aumentata: l’utente osserva quello che lo circonda tramite la fotocamera dello smartphone, mentre un segnaposto in computer grafica mostra la posizione esatta in cui si trova il tag associato all’oggetto che sta cercando. Come rileva The Verge, Per funzionare Samsung SmartTag Plus con UWB richiede l’impiego in abbinamento a un terminale dotato della stessa tecnologia, al momento si tratta di Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus e S21 Ultra e Galaxy Z Gold 2.

Negli USA Samsung SmartTag Plus sarà disponibile a partire dal 16 aprile, invece per Apple AirTag occorre attendere un annuncio di Cupertino che, secondo alcuni, potrebbe arrivare già entro questo mese. Ricordiamo che Apple sta aprendo a costruttori e sviluppatori terze parti la possibilità di creare dispositivi di tracciamento e app dedicate per ritrovare oggetti con Dov’è, la stessa piattaforma che da anni permette di rintracciare i prodotti Apple smarriti.

