Apple sfrutterà numeri di serie casuali per identificare i futuri Mac

Apple ha inviato una nota interna ai centri di assistenza autorizzati per spiegare che in futuro è previsto l’uso di seriali con stringhe alfanumeriche casuali per identificare i prodotti.

A riferirlo è Macrumors spiegando che la novità sarà predisposta dalla fine del 2020. Apple nella nota spiega che tutti ovviamente i numeri di serie dei prodotti attuali rimarranno identici. La Mela sfrutta già un meccanismo di identificazione univoca dei prodotti con seriali composti da lettere e numeri; sfruttando questi è in molti casi possibile ricavare dettagli quali la famiglia di appartenenza, la fabbrica dove un prodotto è nato, l’anno e la settimana di produzione, ecc.

Non è ben chiaro perché Apple preferisce passare a un sistema randomizzato di seriali; probabilmente per impedire di ottenere dettagli o ridurre frodi che potrebbero essere portate avanti, indicando ad esempio in annunci seriali non veritieri. Esistono siti che consentono di ricavare vari dati dal seriale di un prodotto Apple.

Secondo il prodotto, è possibile trovare il numero di serie: sul prodotto stesso, in iTunes, se il prodotto esegue la sincronizzazione con iTunes, sul Mac (scegliendo Informazioni su questo Mac dal menu Apple) e sull’iPhone, iPad, iPod touch, iPod o Apple Watch, in Impostazioni > Generali > Info.