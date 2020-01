Intel, le CPU serie H di 10a generazione supereranno i 5GHz

In occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Intel ha riferito che con i processori Core i7 serie H (appartenenti alla famiglia Copper Lake) per Notebook sorpasserà la barriera dei 5GHz. Si tratterà di velocità superiori a quelle attuali dei chip serie Core i9 H, come il 9980HK, che offre una frequenza turbo massima (la velocità di core singolo massima alla quale il processore può operare tramite la tecnologia Turbo Boost ) di 5,00 GHz.

Intel ha fatto sapere ancora che i processori di 10a generazione serie H saranno maggiormente scalabili tra gli otto core, migliorando ancora le performance con i 16 thread. Queste CPU, destinate al mercato mobile, dovrebbero arrivare nei prossimi mesi , dovrebbero essere in grado di soddisfare le esigenze di giocatori, creatori di contenuti, e indicate come perfetto in abbinamento a piattaforme dotate di tecnologie come il Wi-Fi 6, Optane Memory e Thunderbolt 3.

È stato riferito qualche dettaglio anche su Lake, nome in codice della prossima generazione di architettura CPU. Saranno tre le novità di rilievo: la tecnologia DL Boost, che promette una migliore gestione delle frequenze di clock in base al carico di lavoro, la GPU integrata su architettura Xe Graphics e l’integrazione di acceleratori a basso consumo sfruttabili da specifiche applicazioni.

Il produttore ha ancora annunciato la prima famiglia di soluzioni NUC con supporto di scheda video discreta, un sistema compatto con un volume interno di 5 litri. Le “Ghost Canyon NUC”, offrono le tipiche funzionalità delle NUC del produttore in termini di design e integrazione, e spazio sufficiente per ospitare una eventuale scheda video dedicata su slot PCI Express. Novità per questi sistemi è l’uso di un Core i9 con di moltiplicatore di frequenza sbloccato verso l’alto, elemento che permette agli appassionati di intervenire sull’overclock.

Intel nella presentazione del CES ha anche parlato dello sviluppo di motori di accelerazione per le attività di AI, a suo dire in grado di ofrrire prestazioni anche di cinque volte superiori rispetto alla concorrenza.