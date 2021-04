Apple, siglato accordo per Podcast su Siegfried & Roy

Apple ha siglato un accordo per un podcast su Siegfried & Roy, una coppia di celebri illusionisti statunitensi che per anni si sono esibiti a Las Vegas. Il nuovo podcast sarà uno dei primi offerti in esclusiva nell’ambito dei Podcasts Subscriptions, un marketplace globale dove gli utenti potranno scoprire abbonamenti a pagamento proposti da alcuni podcaster, che si affiancano ai milioni di programmi gratuiti disponibili su Apple Podcast.

Il nuovo capitolo del podcasting con gli abbonamenti Apple Podcast è qualcosa su cui Cupertino lavora da anni, è una mossa per meglio competere con Spotify, servizio musicale che offre lo streaming on demand di brani e che ha annunciato un servizio di abbonamento Podcast concorrente a quello Apple.

La Casa di Cupertino ha fatto sapere che a partire da maggio, in oltre 170 Paesi e territori sarà possibile acquistare abbonamenti a pagamento proposti da chi crea podcast, con una serie di vantaggi esclusivi come ascolto senza pubblicità, accesso a contenuti extra e anteprime sulle nuove serie. Sarà possibile abbonarsi alle produzioni di voci indipendenti e grandi firme dei podcast, tra cui Tenderfoot TV, Pushkin Industries, Radiotopia di PRX e QCODE, e di brand del settore media ed entertainment come NPR, Los Angeles Times, The Athletic, Sony Music Entertainment e tanti altri.

Il podcast audio dedicato a Siegfried & Roy – riferisce Deadline – è stato creato dal regista Steven Leckhart, noto per la docuserie “Challenger: The Final Flight” e il documentario “What’s My Name: Muhammad Ali”.

Siegfried & Roy, due artisti, tedeschi di nascita naturalizzati statunitensi, omosessuali e sentimentalmente legati tra loro, vinsero per ben due volte (nel 1975 e nel 1983), il prestigioso premio Magician of the Year. In alcuni loro spettacoli, come ad esempio al Caesars Palace di Las Vegas, si esibivano con due tigri bianche. Nel 2003 Roy Horn, durante uno spettacolo al Mirage di Las Vegas, fu aggredito da una tigre bianca, chiamata Mantacore, rimanendo sfigurato e gravemente ferito. Il duo a seguito di questo incidente non si esibì più sino al 2009.

I due illusionisti morirono a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro: prima Horn, nel maggio 2020, all’età di 75 anni, a causa del COVID-19; quindi Fischbacher, nel gennaio 2021, a 81 anni, due giorni dopo aver annunciato pubblicamente di essere affetto da un cancro al pancreas.

La serie di podcast mira ad offrire uno sguardo approfondito su Siegfried & Roy, scomponendo “le illusioni da loro inventate, l’impero creato, e cosa davvero accade la notte che una tigre mise fine al loro regno”.