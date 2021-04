Apple Podcast in abbonamento, un nuovo modo di ascoltare i podcast

Un modo nuovo per ascoltare i podcast. Questo sarà Apple Podcast in abbonamento. Un servizio nuovo, presentato durante l’evento primaverile 2021 di Cupertino, “Spring Loaded” (20 aprile 2021), tutto dedicato agli ascoltatori di podcast. E accanto a questo servizio in abbonamento, una app Apple Podcast rinnovata nel design e nelle funzionalità.

Che Apple stesse lavorando a un nuovo servizio di podcast a pagamento non era un mistero già prima dell’evento: alcune settimane prima di “Spring Loaded” erano circolate anticipazioni su questo nuovo servizio.

A partire da maggio, chi ascolta i podcast potrà registrarsi per un abbonamento premium che comprenderà una serie di vantaggi: l’ascolto senza pubblicità, l’accesso a contenuti aggiuntivi, l’accesso a nuovi contenuti in anticipo o in esclusiva. Si tratta di un vero e proprio mercato globale di podcast, che offrirà la possibilità di abbonarsi ai podcast di creatori indipendenti di studi, tra cui Tenderfoot TV, Pushkin Industries, Radiotopia from PRX e QCODE, Sony Music Entertainment, The Athletic, Los Angeles Times e molti altri.

Durante l’evento non si è parlato di prezzi: Apple Podcast in abbonamento non avrà un prezzo unico come ad esempio Apple Music, ma saranno i creatori di podcast a definire il prezzo dei propri contenuti. E ci sarà la possibilità di condividere l’abbonamento in famiglia.

Durante l’evento Spring Loaded, Eddy Cue, Apple senior Vice President Internet Software e Services, ha ricordato che “Quindici anni fa, Apple ha offerto ai creatori di podcast una piattaforma aperta per informare, intrattenere e ispirare centinaia di milioni di ascoltatori in tutto il mondo”. Ha quindi spiegato che “Oggi Apple Podcast è il posto migliore per gli ascoltatori per scoprire e apprezzare milioni di programmi, e noi siamo orgogliosi di presentare il prossimo capitolo del podcasting con Apple Podcast in abbonamento. Siamo entusiasti di poter presentare questa nuova e potente piattaforma ai creatori di tutto il mondo e non vediamo l’ora di sapere che cosa permetterà loro di fare».

A partire dal mese prossimo gli ascoltatori potranno scoprire i canali a pagamento, sfogliare i canali gratuiti e cercare i programmi dei creatori preferiti.

Con iOS 14.5 sarà poi possibile accedere a un’app Apple Podcast riprogettata con un accesso semplificato a classifiche e categorie.

Per conoscere tutte le novità Apple presentate all’evento Spring Loaded vi rimandiamo ai seguenti link: