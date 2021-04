Netflix ha un pulsante per chi è indeciso su cosa vedere

Ci sono momenti in cui semplicemente manca la voglia di scegliere: un venerdì sera dopo una lunga settimana di lavoro; un frigo pieno ma senza nulla che attiri l’attenzione; una serata in famiglia in cui sembra impossibile trovare un accordo sul film da guardare….

“A volte vorresti solo aprire Netflix e tuffarti subito in una nuova storia”, riferisce l’azienda specializzatin nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. Ed è per situazioni come queste che è stato creato “Riproduci qualcosa”, indicato come “un modo nuovo e fantastico per rilassarsi e guardare Netflix”.

Con il pulsante “Riproduci qualcosa” l’utete si ritroverà subito all’interno di una serie o di un film si suo gradimento (sulla base dei contenuti già guardati). Basta eventualmente cliccare un’altra volta per selezionare “Riproduci qualcos’altro” e ottenere:

Una nuova serie o un nuovo film,

Una serie o un film che si stava già guardando,

Una serie o un film dalla propria lista, oppure

Una serie che non abbiamo finito di vedere o un film che forse interessa rivedere.

All’interno della TV è possibile trovare la funzione “Riproduci qualcosa” in vari modi:

Sotto il nome profilo

Sulla decima riga nella home page di Netflix

Nel menu di navigazione a sinistra dello schermo

La funzione “Riproduci qualcosa” è compatibile con la sintesi vocale per gli abbonati che usano uno screen reader.

