Apple slitta al secondo posto negli smartphone a inizio 2022

Non è una sorpresa che Apple perda la prima posizione tra i costruttori più importanti di smartphone nel mondo nel primo trimestre 2022: questo avviene praticamente da sempre a distanza di circa 6 mesi dal lancio dei modelli di punta, come ora accade con gli iPhone 13. (Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 13 Pro, quella di iPhone 13 Pro Max, infine anche di iPhone 13 da qui).

I terminali top di gamma Apple continuano a essere richiesti ma il picco delle vendite si è concentrato nell’ultimo trimestre 2021. Nel frattempo alcuni rapporti indicano che le vendite di iPhone SE 3 non procedono come previsto. Al contrario secondo Canalys «Il nuovo iPhone SE lanciato a marzo sta diventando un importante driver di volume di fascia media per Apple. A un prezzo simile al suo predecessore, offre un chipset aggiornato e prestazioni della batteria migliorate e aggiunge la connettività 5G richiesta dai canali degli operatori».

Apple ottiene una quota di mercato del 18% nelle spedizioni di smartphone a inizio 2022, in calo rispetto al 22% registrato nell’ultimo trimestre 2021. Al contrario Samsung si piazza al primo posto con una quota di mercato del 24%, in crescita rispetto al 19% di fine 2021. Al terzo posto rimane stabile Xiaomi con il 13%, seguita da Oppo con il 10% e al quinto posto da vivo con l’8%.

Oltre i primi cinque costruttori top, gli altri marchi rimanenti contano per il 27% delle spedizioni globali: nel complesso il mercato smartphone segna un calo delle spedizioni dell’11% nel primo trimestre 2022.

Secondo gli analisti oltre alla stagionalità di mercato, che segna sempre un calo rispetto ai picchi di vendita di Natale, la flessione è dovuta alla instabilità di mercato. Oltre ai casi di Covid e alle chiusure in Cina si aggiunge l’incertezza per la guerra tra Russia e Ucraina e i timori per l’inflazione.

La multinazionale di Cupertino offrirà più informazioni sulla situazione corrente nelle forniture e l’andamento delle vendite nel primo trimestre 2022 durante la presentazione dei risultati finanziari che si svolgerà il 28 aprile.