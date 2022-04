Apple Pay, nella beta 2 di iOS 15.5 riferimenti al circuito Bancomat

Nella seconda versione beta del futuro aggiornamento a iOS 15.5 (release al momento nelle mani dei soli sviluppatori) all’interno del codice di Apple Pay sono stati individuati riferimenti al marchio Bancomat – uno dei circuiti di debito nazionale per il prelievo di denaro contante da sportello automatico nonché il più conosciuto in Italia – e a Bancontact (marchio Belga).

A riferirlo è il sito statunitense 9to5mac, indicando che nel codice della beta 2 di iOS 15.5 si evince che Apple è al lavoro per integrare in Apple Pay il supporto a nuove carte di credito e di debito, circuiti di pagamento e prelievo. Non è dato sapere quando sarà annunciato il supporto di nuove carte del Circuito PagoBANCOMAT, ma l’indicazione è interessante per via della vastissima rete di accettazione di questo brand nel nostro Paese.

A febbraio di quest’anno, Huawei Mobile Services (HMS) ha annunciato una partnership con Intesa Sanpaolo e BANCOMAT S.p.A. per la disponibilità su Huawei Pay, il wallet di pagamento che consente ai titolari di una carta emessa da Intesa Sanpaolo su circuito PagoBANCOMAT di utilizzare il proprio smartphone Huawei per effettuare pagamenti contactless nei negozi. È probabile che accordi simili a quelli sottoscritti con Huawei Mobile Services (HMS) siano in corso anche con Apple per Apple Pay.

A marzo Apple ha annunciato Apple Pay anche in Argentina e Perù. Trovate una guida su come utilizzare Apple Pay in Italia a questo indirizzo. Nel nostro paese, tra i più recenti aggiornamenti alla piattaforma, il supporto alla PostePay.