iPhone 14 Pro forse avrà Lightning USB 3.0 più veloce

Rassegnatevi: sembra che nemmeno quest’anno arriverà il primo iPhone completamente privo di porte (per chi lo desidera) e nemmeno vedremo i primi iPhone finalmente dotati dell’agognato USB-C, che Apple ha usato e messo ovunque, tranne che su iPhone: questo perché secondo una anticipazione di iDropNews Apple sta lavorando per portare un connettore Lightning più veloce, basato su USB 3.0, nei modelli iPhone 14 Pro in arrivo a settembre.

Se lo scenario della previsione si avverasse, avremo così un’altra generazione di iPhone con l’ormai superato, lento e poco pratico Lightning. Ricordiamo infatti che finora il connettore Lightning è basato sulla tecnologia USB 2.0, quindi con velocità massima di trasferimento dati di 480 Mbps. Ma occorre anche ricordare che già nel 2015 Apple ha fornito iPad Pro di un connettore Lightning basato su USB 3.0, quindi in grado di arrivare a velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

Nell’ottica di Cupertino si tratta senz’altro di una scelta mirata per gli utenti professionisti che devono trasferire file di grandi dimensioni, immagini, foto e video da e verso il tablet. Successivamente per la gamma iPad Pro Apple ha scelto USB-C, poi estesa a tutti i modelli tranne iPad economico, oltre che su tutti i Mac.

Non si comprende allora come mai Apple abbia atteso così a lungo per portare Lightning su USB 3.0 anche negli iPhone, almeno nei modelli Pro, sempre più presentati come fotocamere e videocamere professionali, persino con registrazione video 4K ProRes.

Si tratta della prima anticipazione che parla di Lightning con USB 3.0 negli iPhone 14 Pro, quindi è da accogliere con molta cautela almeno fino a quando emergeranno ulteriori indizi in questo senso. Anche se, arrivati a questo punto, ormai la scelta migliore sembrerebbe quella di passare direttamente a USB-C anche gli iPhone.

