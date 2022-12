Apple SOS via satellite atteso in Regno Unito il 13 dicembre

Apple potrebbe espandere la funzionalità Emergenze SOS via satellite e Dov’è via satellite nel Regno Unito già la prossima settimana, entrambe annunciate nel keynote Apple di settempre in contemporanea con la gamma iPhone 14.

Stando a quanto dichiarato da una fonte a MacRumors, al personale dei servizi di emergenza nel paese è stato riferito che i messaggi di Emergenze SOS via satellite saranno indirizzate alle strutture dei servizi di emergenza in Regno Unito a partire da martedì 13 dicembre prossimo.

Ricordiamo che la funzione Emergency SOS via Satellite è stato lanciato negli Stati Uniti e in Canada il mese scorso, con Apple che aveva già dichiarato l’espansione in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito a dicembre.

Apple non ha fornito una data specifica per il lancio in questi paesi, ma la data del 13 dicembre per ora indicata solamente per il Regno Unito potrebbe vedere il rilascio della funzione anche negli altri paesi indicati il mese scorso dalla multinazionale di Cupertino. Per questa ragione appare probabile che nello stesso giorno potrebbe arrivare anche in Francia, Germania e Irlanda. Non solo: sempre il 13 dicembre è probabile che Apple rilasci ma versione di iOS 16.2 attualmente in fase beta.

La funzione Emergency SOS via Satellite di Apple è disponibile per tutti gli utenti di iPhone 14 con almeno iOS 16.1 nei paesi supportati, ed è gratuita per i primi due anni. È progettata per consentire agli utenti di iPhone di inviare messaggi di emergenza utilizzando la connettività satellitare all’aperto quando non è disponibile alcuna connessione cellulare o Wi-Fi.

Ricordiamo che la connettività satellitare degli iPhone 14 può anche essere utilizzata dall’utente per aggiornare la propria posizione all’interno della piattaforma Apple Dov’è, in questo modo amici e familiari possono rimanere aggiornati sulla posizione esatta, questo anche in loalità remote, prive di connettività Wi-Fi e anche di rete cellulare.

Nel frattempo, la funzione ha già contribuito a salvare una vita. Tutto quello che c’è da sapere su Emergenze SOS e come funziona è in questo articolo di macitynet.