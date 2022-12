Da Cherry tastiere e mouse per Mac che puntano al sodo

Con l’idea di migliorare la produttività, Cherry Americas ha appena presentato GENTIX BT, KW 9100 Slim e KC 6000C, rispettivamente un mouse Bluetooth e due tastiere progettate appositamente per gli utenti Mac.

KW 9100 Slim

Questa tastiera è wireless e usa una batteria ricaricabile da 650 mAh (il cavo è USB-C ed è incluso nella confezione). Monta tasti chiclet – sono chiamati così perché ricordano l’omonima marca di gomme da masticare che hanno la forma di quadratini con angoli arrotondati – e integra un tastierino numerico sul lato destro, utile soprattutto a chi ha a che fare spesso con numeri e fogli di calcolo e vuole star comodo.

La durata dichiarata da Cherry è di dieci milioni di click e una delle caratteristiche più interessanti per gli utenti Mac è che ci sono tredici tasti per richiamare altrettante funzioni di macOS (compatibilità a partire da macOS versione High Sierra 10.13 e successivi) con un solo tocco come il Mission Control, la ricerca Spotlight, il controllo multimediale e la regolazione della luminosità dello schermo. Gli stessi pulsanti, se schiacciati tenendo premuto il tasto Fn, permettono di eseguire le funzioni standard dei tasti funzione.

E’ in vendita su Amazon USA a 59,99 $ mentre per l’Italia al momento non sembra essere previsto il lancio a breve.

KC 6000C

Questa tastiera è esteticamente molto simile alla precedente, dalla quale prende in prestito anche i 13 tasti funzione esclusivi per Mac. La differenza principale sta però nella presenza del cavo USB-C, che rappresenta l’unico modo per poterla collegare al computer. Quindi niente batterie per un uso “illimitato”, e con la medesima durata garantita di dieci milioni di click.

I tasti usano la tecnologia proprietaria a forbice Cherry SX che, dicono, è poco rumorosa e di alta qualità. Ci sono dei piedini in gomma per regolare l’altezza e la compatibilità parte da macOS High Sierra 10.13.

Sull’Amazon nostrano è già elencata ma non ancora disponibile, negli Stati Uniti costa 35 dollari.

Cherry Gentix BT per Mac

Questo mouse può connettersi in modalità wireless a un Mac, a un iPad o persino a una smart TV tramite Bluetooth 5.0. La rotella si illumina di blu per fornire informazioni sul livello di risoluzione selezionato e sullo stato della batteria.

Ha un sensore ottico commutabile e preciso con una sensibilità che raggiunge i 2.000 DPI ed è subito pronto all’uso, senza bisogno di installare alcun software, ma per la compatibilità con Mac serve almeno macOS 11 Big Sur.

Come la prima delle due tastiere Cherry, al momento si può comprare solo negli Stati Uniti (a 24,99 $) ma prossimamente dovremmo poterlo trovare anche su Amazon in Italia.