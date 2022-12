iPhone 14, SOS via satellite salva uomo in Alaska

La funzione SOS via satellite di iPhone è stata appena messa alla prova in una zona rurale dell’Alaska: mentre viaggiava da Noorvik a Kotzebue la macchina di un viaggiatore è rimasta bloccata nella neve: in questa zona, fredda e remota, non c’era connettività cellulare, e la fortuna di quest’uomo è stata quella di avere in tasca un iPhone di ultima generazione.

Tutti i modelli della serie 14 infatti, a partire da iOS 16.1, possono contattare i servizi di emergenza, per il momento in USA e Canada, utilizzando la connettività satellitare in assenza di rete, così gli è bastato attivare la funzione per avvisare le autorità della sua situazione.

Com’è andata

La segnalazione è stata ricevuta dall’Alaska State Troopers nelle prime ore del mattino del 1 dicembre e ha avuto la collaborazione dell’Emergency Response Center di Apple per quanto riguarda l’invio delle coordinate GPS rilevate dal dispositivo, utilizzate poi dai volontari del Northwest Arctic Borough Search and Rescue Coordinator per raggiungere l’uomo.

L’uomo, soccorso con successo, è stato fortunato anche per un’altra ragione: la zona in cui si trovava era vicina al 69° di latitudine e la riuscita dell’invio dell’SOS via satellite non era scontata

Questo perché, secondo quanto afferma Apple, il servizio di connettività satellitare offerto sugli iPhone 14 «potrebbe non funzionare in luoghi al di sopra dei 62° di latitudine», quindi per l’appunto in zone remote come l’Alaska. A tal proposito i soccorritori dicono di essere rimasti colpiti «dall’accuratezza e dalla completezza delle informazioni incluse nell’avviso» inviato dal dispositivo.

SOS emergenze tramite satellite

La funzione SOS di emergenza via satellite di iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max può essere attivata quando non è disponibile alcuna connessione Wi-Fi o cellulare: è gratuita per i primi due anni e non si sa poi quanto costerà in futuro. Al momento la connettività satellitare è disponibile in Nord America e prossimamente sarà estesa in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito.