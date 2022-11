Apple rilascia la demo di SOS via Satellite e spot dedicato

Come anticipato, martedì 15 novembre Apple ha rilasciato la funzione Emergenze SOS via satellite per iPhone 14 in USA e Canada, mentre arriverà in alcuni paesi in Europa a dicembre: in contemporanea con l’attivazione della funzione Apple ha introdotto anche una modalità demo che permette di provarne il funzionamento, oltre al primo video spot dedicato.

Nei paesi in cui Emergenze SOS via satellite è attivo, gli utenti possono effettuare test e prove grazie alla nuova modalità demo. Chi possiede un iPhone 14 può accedere alla demo partendo da Impostazioni, scorrendo verso il basso fino a selezionare SOS Emergenze. Sempre scorrendo verso il basso si trova la voce Emergenze SOS via Satellite, infine la voce Prova la Demo. Al momento in Italia queste funzioni non sono disponibili: occorre attendere il lancio della funzione nel nostro Paese.

La funzione demo risulta molto utile perché gli utenti sono abituati a tempi di risposta rapidi e funzionamento immediato tramite i collegamenti cellulari e Wi-Fi. Fino a oggi in caso di emergenza gli utenti sono abituati a comporre un numero di telefono. Viceversa il collegamento via satellite richiede una procedura completamente diversa, guidata via app e istruzioni a schermo, oltre che tempi di invio e ricezione risposta molto più lunghi.

La funzione demo permette all’utente di prendere familiarità con app e interfaccia, anche rispondendo alle domande che permettono di descrivere rapidamente la situazione e il tipo di intervento dei soccorsi con pochi tap sulle riposte già pronte.

Queste informazioni, incluse le coordinate dell’utente, vengono poi inviate direttamente via satellite ai centri di soccorso più vicini, se in grado di ricevere questo tipo di messaggi. In questa articolo riportiamo le schermate della demo di 9to5Mac. Se invece i centri vicini non sono in grado di ricevere i messaggi, la richiesta di aiuto è presa in carico da addetti addestrati in un centrale Apple sempre operativa, che poi inoltrerà la richiesta ai soccorritori più vicini.

Naturalmente nella modalità demo la funzione SOS via Satellite non contatta centri di soccorso o la centrale di smistamento Apple, ma comunica con un server che invia risposte predefinite per completare test e simulazione, senza allarmare e ingolfare inutilmente i centralini delle forze d’ordine e soccorritori.

Per questa funzione Apple ha pubblicato anche il video spot dedicato, lo stesso visto per la prima volta durante il keynote di presentazione degli iPhone 14. Probabilmente questo sarà lo spot che vedremo anche in Italia quando la funzione sarà attivata nel nostro Paese.

