Apple, spedizioni di iPad superiori a quelle di Samsung e Amazon messe insieme

L’iPad continua a macinare numeri di vendita impressionanti, e nuove conferme arrivano da IDC – società che si occupa di ricerche di mercato – che ha stimato in 12,9 milioni di iPad spediti da Apple nel secondo trimestre 2021.

Come termine di paragone, IDC stima che Samsung e Amazon abbiano spedito complessivamente 12,3 milioni di tablet nello stesso trimestre in esame, mostrando in altre parole come Apple sia riuscita a fare meglio di Samsung e Amazon messe insieme.

Da tempo Apple non indica più numeri specifici relativi alle spedizioni (e non lo ha fatto neanche nella presentazione dei dati dell’ultimo trimestre fiscale) ma IDC ha fatto delle stime tenendo conto delle entrate trimestrali, con le revenue dai computer Mac lievitate del 16% a 8,24 miliardi e quelle dal tablet iPad del 12% a 7,37 miliardi.

Altre aziende che si occupano di ricerche di mercato quali Strategy Analytics e Canalys, stimano numeri differenti per le spedizioni di Apple nel secondo trimestre ma la sostanza non cambia, e anche queste indicano numeri con spedizioni complessive per la Mela superiori a quelle di Samsung e Amazon messe insieme.

A fine dell’anno fiscale, continuando di questo passo secondo alcuni analisti Apple potrebbe riportare profitti per 86 miliardi, migliorando il massimo storico dell’anno scorso di ben il 51 per cento. La crescita è generalizzata in su gutti i versanti nei quali l’azienda opera, inclusi hardware, software, indossabili e servizi vari.