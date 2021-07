Offerta del giorno: borsa da bici con portacellulare, solo 17,84€

Se state pianificando una estate in bicicletta, per tour, scampagnate, pomeriggi di relax, andate su Amazon dove potreste trovare quel che fa per voi: le borse da telaio di Rockbros (un protagonista degli accessori per le biciclette) in sconto del giorno a 17,84 euro.

Quella di cui vi stiamo parlando è una delle borse da telaio più apprezzate dai clienti di Amazon. È particolarmente capiente nonostante le ridotte dimensioni (la capacità di i circa 1,5litri), è realizzata in materiale plastico robusto, ha un chiusa con una doppia cerniera altrettanto robusta e si fissa facilmente al telaio meditante tre tastri velcro.

La parte superiore presenta una tasca trasparete e antipioggia per lo smartphone. È sufficientemente grande per ospitare anche il più grande degli iPhone o Android attuali in più è dotata di una visiera parasole che permette di leggere lo schermo anche se c’è una luce molto forte. Questo è particolarmente utile se si usa il telefono per la navigazione. Da notare che la borsa ha anche un’uscita per le cuffie.

Questa borsa eccellente, che ha tantissimi voti positivi costerebbe 23 euro. In offerta del giorno è in sconto a 18,99 euro, ma potete anche applicare un coupon che riduce il prezzo ulteriormente a 17,84 euro.