Apple spiega il ritardo degli aggiornamenti automatici iOS

Quando Apple pubblica un nuovo aggiornamento di iOS ci sono due modi per installarlo: cliccare manualmente sul relativo pulsante, oppure abilitare gli aggiornamenti automatici e lasciare che sia iPhone a fare tutto da solo. In quest’ultimo caso però succede che il sistema automatizzato proceda anche un mese dopo il rilascio ufficiale.

Se vi state chiedendo il motivo, c’è una buona notizia: allo stesso dubbio ha risposto Craig Federichi alla mail di Mateusz Buda, un proprietario di iPhone che si è lamentato del fatto che a due settimane dal rilascio pubblico di iOS 15.4 ancora il telefono non glielo ha notificato. «Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché questa funzione…funzioni?» è la domanda a cui, a sua sorpresa, il vice presidente del reparto ingegneria software di Apple è stato felice di rispondere.

Ciao Mateusz, implementiamo in modo incrementale i nuovi aggiornamenti di iOS rendendoli disponibili prima a coloro che li cercano esplicitamente dal pannello Impostazioni, quindi 1-4 settimane dopo aver ricevuto il feedback sull’aggiornamento, passiamo all’implementazione sui dispositivi che hanno scelto di abilitare il sistema di aggiornamento automatico.

Il ragionamento non fa una grinza: se da un lato infatti si evita di sovraccaricare i server di Apple, data la mole di iPhone e iPad attivi nel mondo che risultano idonei all’aggiornamento, dall’altro Apple si concede una finestra temporale entro cui agire in caso le cose vadano male. Se infatti i primi utenti che installano l’aggiornamento segnalano bug gravi, l’azienda ha tempo a sufficienza per correggere la falla ed evitare che una vasta platea possa incapparvi.

Probabilmente questa stessa strategia di Apple si applica anche agli aggiornamenti automatici delle app, che non arrivano automaticamente a tutti nello stesso momento: c’è dietro la capacità dei server e la volontà di proteggere gli utenti da perdita dei dati e problemi ben più gravi che possono essere rapidamente risolti dagli sviluppatori nei primi giorni dal lancio.

