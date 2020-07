Come attivare o disattivare il download automatico degli update su iPhone e iPad

iOS 12 o versioni successive e iPadOS, permettono agli utenti di aggiornare automaticamente il proprio iPhone o iPad. Per attivare gli aggiornamenti automatici, basta andare su Impostazioni > Generali >Aggiornamento Software, quindi toccare Aggiornamenti automatici. Il dispositivo viene aggiornato automaticamente all’ultima versione di iOS o iPadOS.

In iOS 13.6 e iPadOS 13.6, Apple ha integrato nuova funzionalità nella sezione Generali > Aggiornamenti software > Personalizza aggiornamenti automatici, offrendo ora due opzioni: “Scarica aggiornamenti iOS” (iPhone scaricherà automaticamente gli aggiornamenti tranite WiFi) e “Installa aggiornamenti iOS” (installa automaticamente gli aggiornamenti durante la notte dopo che sono stati scaricati); con la seconda opzione, l’utente riceve una notifica prima dell’inizio dell’installazione e per completare l’aggiornamento il dispositivo deve essere in carica e collegato a una rete WiFi.

La possibilità di personalizzare il download degli update permette all’utente di avviare eventualmente manualmente gli update, scricandoli quando non siamo al lavoro o quando siamo connessi ad una WiFi più veloce o evitare downaload quando siamo collegati con WiFi che hanno limitazioni.

Tutti i tutorial su iPhone e iPad di Macitynet.it li trovate a partire da questa pagina.