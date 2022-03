Spotify prova il nuovo Car Mode per l’uso durante la guida

Quattro mesi dopo averla mandata in pensione, Spotify sta permettendo di nuovo ai suoi utenti di beneficiare di una modalità specifica per usare l’app durante la guida: si chiama Car Mode, traducibile in Modalità Auto, e come dicevamo prende il posto della precedente Car View, Vista Auto, che gli utenti potevano usare fino al novembre scorso, e cioè quando l’azienda l’ha improvvisamente rimossa perché stava «esplorando attivamente» modi alternativi per mantenere i conducenti al sicuro mentre usavano l’app in viaggio.

E così ecco qua l’alternativa Spotify Car Mode, ovvero nient’altro che una riprogettazione completa della stessa esperienza d’uso dell’app. Al momento può essere messa alla prova attraverso la sua versione beta disponibile su Android: a tal proposito non è chiaro se e quando arriverà su iPhone.

Da questo momento in poi agli utenti che collegano il telefono all’impianto stereo dell’automobile tramite Bluetooth potrebbe venir chiesto di testare la nuova modalità Spotify Car Mode. La novità più evidente rispetto alla precedente versione è che adesso i conducenti possono facilmente navigare all’interno del menu e cercare musica diversa da riprodurre durante la guida. Ciò è reso possibile da un rinnovato design a tre schede che prende il posto della versione semplificata del solo lettore multimediale offerto dalla vecchia Car View.

La pagina Home ora è molto meno densa di contenuti e quindi è più facile navigarci dentro mentre si guida, anche senza guardarla direttamente: questo perché i suggerimenti che normalmente compaiono in questa schermata ora scorrono in gruppi che si muovono “a scatto” tra uno e l’altro. Anche la scheda del lettore multimediale in modalità auto è estremamente semplificata: ci sono solo i pulsanti play/pausa, salta, casuale e il tasto like, oltre a uno per attivare il microfono e usare i comandi vocali.

Questi ultimi per altro rappresentano l’unico sistema disponibile per cercare musica nella libreria e tra i podcast di Spotify in modalità Car Mode mentre si sta guidando; in alternativa c’è anche la scheda Libreria attraverso cui si ottiene un rapido accesso alla musica ascoltata di recente.

Complessivamente Spotify è andata quindi ben oltre la semplice sostituzione di Car View, perché ha reso completamente accessibile tutta l’app durante la guida. La nuova modalità come dicevamo è ancora in fase di test quindi c’è tempo per perfezionarla ancora prima del lancio pubblico per tutti.