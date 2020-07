Apple spinge Foxconn a spostare in India le sue linee di produzione

Da tempo si vocifera che Foxconn (la multinazionale che produce su contratto per Apple e altre aziende) intende espandere la sua presenza in India. Le ultime voci riferiscono di un’infusione fino a 1 miliardo di dollari per una struttura di produzione, investimento su richiesta di Apple.

Reuters, citando sue non meglio precisate fonti, riferisce che Apple sta spingendo i partner-fornitori a espandersi oltre la Cina, per preoccupazioni dettate da nuovi stop per via del coronavirus ma anche per via delle sempre maggiori tensioni politiche con gli USA.

“C’è una forte richiesta da parte di Apple di spostare la produzione di iPhone fuori dalla Cina”, riferisce la fonte di Reuters.

Foxconn ha previsto un investimento per la struttura di Sriperumbudur dove viene creato l’iPhone XR a circa 50 Km da Chennai, investimento che dovrebbe essere attuato nel corso di tre anni.

Altri modelli di iPhone sono costruiti da Foxconn in Cina e Apple vorrebbe spostare la produzione. Il quartier generale di Foxconn a Taipei ha previsto 6000 nuovi posti di lavoro a Sriperumbudur nel Tamil Nadu (uno dei 29 stati federati dell’India). Un diverso stabilimento si trova nello stato di Andhra Pradesh e si occupa – tra le altre cose – di produrre smartphone per conto della cinese Xiaomi.

Gli accordi con l’India e Apple per lo spostamento della produzione iPhone nel Paese riguardano solo un quinto della produzione complessiva del terminale di Cupertino, ma negli ultimi mesi circolano sempre più report che indicano spostamenti di produzione anche di altri prodotti fuori dalla Cina. Per esempio sembra che ormai il 30% degli AirPods classici, quindi non il modello Pro, siano prodotti in Vietnam.

