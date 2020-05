Arrivano gli AirPods Made in Vietnam, il nuovo modello (forse) è in ritardo

Dopo anni di produzione esclusivamente in Cina, per la prima volta in questo trimestre Apple e costruttori partner inizieranno a produrre e distribuire nel mondo AirPods Made In Vietnam: anche se Coronavirus sta spingendo Cupertino e gli altri colossi IT a diversificare la produzione fuori dal Paese del Dragone, gli effetti della pandemia si fanno sentire nella catena di approvvigionamento e potrebbero costringere Apple a posticipare i nuovi AirPods attesi quest’anno.

Secondo le stime che circolano in rete gli AirPods costruiti in Vietnam rappresentano il 30% della produzione totale degli auricolari Apple di seconda generazione, totale che però non include gli Airpods Pro che continuano a essere prodotti in Cina. Per accelerare i passi di Apple in Vietnam alcuni ufficiali del governo hanno concesso permessi speciali agli ingegneri coinvolti nelle operazioni per viaggiare anche durante il periodo di lockdown che in Vietnam è stato attivato nel mese di aprile.

Prima i dazi di Trump e poi Coronavirus spingono Apple e i colossi a diversificare la produzione fuori dalla Cina: tra i paesi al momento preferiti per la diversificazione, oltre al Vietnam, ci sono anche Tailandia, India, l’America del Sud e anche altre nazioni del Sudest asiatico. Ma come già rilevato negli scorsi mesi, anche se Coronavirus ha reso evidente che è troppo rischioso concentrare tutta la produzione in Cina, gli spostamenti in altri paesi risultano lenti, complessi e per ora solo per prodotti e quantità limitati.

Per quanto riguarda gli ordinativi di AirPods i fornitori di Cupertino intervistati da Nikkei Asian Review rivelano che Apple ha ridotto di oltre il 10% gli ordini precedenti stimati in 45 milioni di pezzi per la prima metà di quest’anno. Questo a causa del rallentamento della domanda per Coronavirus che ha costretto Apple ha chiudere tutti i suoi negozi al dettaglio. La pandemia sembra causare anche rallentamenti e ritardi per il nuovo modello di AirPods indicato più volte in arrivo entro quest’anno.

Occorre rilevare però che questa indicazione non corrisponde con quanto invece previsto da altre fonti: negli scorsi giorni il leaker seriale Jon Posser, che ha previsto correttamente divers novità Apple, ha svelato che Apple avrebbe già pronti per essere spediti nuovi iMac e anche nuovi AirPods, oltre a una nuova Apple TV con processore più potente e recente.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iMac, Mac e AirPods sono disponibili da questa pagina.