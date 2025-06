Apple, stiamo lavorando all’anti call center per iPhone in Italiano

p>Le nuove e interessanti funzioni di Telefono in iOS 26 oggi non disponibili per il mercato italiano, non resteranno lontane dai nostri telefoni a lungo. È stata Apple a rassicurare il popolo dello Stivale parlando con alcuni giornalisti del nostro paese a margine della WWDC.

Stiamo parlando della traduzione simultanea delle telefonate e del nuovo sistema di filtro automatico delle chiamate chiamato Call Screening.

Macitynet ne aveva già spiegato il funzionamento e i limiti: molto interessanti, ma per ora non sono utilizzabili in italiano. Il fatto però che in alcuni menù della beta ci fossero espliciti cenni a queste funzioni basate su AI ci aveva fatto sperare – e a ragione, diremmo.

Apple dice infatti che, al contrario di Attività in tempo reale, bloccate dalla battaglia con l’Ue, non resteranno fuori per sempre. Saranno introdotte non appena saranno disponibili modelli vocali affidabili per l’italiano. In altre parole, Apple Intelligence non è ancora in grado di gestire conversazioni complesse, in tempo reale, nella nostra lingua.

Apple spiega che sta lavorando anche a un sistema che integra un database anti-spam locale, aggiornato in modo continuo. Un doppio lavoro che Apple ha già avviato, ma che richiede tempo.

Tra le novità annunciate c’è anche Hold Assist, una funzione che consente all’iPhone di restare in attesa al posto dell’utente durante una chiamata, silenziando la linea e avvisando quando un operatore è disponibile. Anche questa funzione non sarà disponibile al lancio in Italia e in Europa.

Non abbiamo trovato una motivazione esplicita per l’assenza, ma è plausibile che le ragioni siano le stesse di Call Screening: una volta superati gli ostacoli legati al mancato supporto linguistico, avremo anche Hold Assist.

Insomma, servirà un po’ di pazienza, ma almeno in questo caso si tratta di un ritardo non di una rinuncia definitiva.