Apple Store è fuori servizio in attesa dei MacBook Pro 2021

Come sempre avviene nelle ore immediatamente precedenti una presentazione Apple, i negozi Apple Store online in Italia e nel mondo risultano fuori servizio in attesa delle novità in arrivo da Cupertino, in primis i nuovi MacBook Pro 2021 anticipati da mesi.

Questa sera a partire dalle ore 19 in Italia si svolgerà la presentazione Apple intitolata Unleashed che macitynet seguirà come sempre con la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità svelate sul palco dai dirigenti di Cupertino. Tra le novità più a lungo attese di quest’anno, è attesa la presentazione dei nuovi portatili professionali MacBook Pro 2021.

Anticipazioni e indiscrezioni si rincorrono da mesi e si sono addirittura intensificati negli ultimi giorni. Oltre a macchine professionali con una versione ancora più potente e veloce del processore Apple Silicon, che secondo alcuni si chiamerà M1X o M2, ma circolano anche altri nomi possibili come M1 Pro e M1 Max, è previsto un design completamente nuovo.

Tra le specifiche tecniche previste ricordiamo schermi mini LED con bordi leggermente più sottili, forse anche grazie all’implementazione di un notch in stile iPhone, rimozione della Touch Bar con i ritorno di tasti funzione fisici, forse di dimensioni e grandezza standard.

Il redesign prevede il ritorno di porte e connettori assenti da anni, incluso HDMI, alloggiamento per schede di memoria e il ritorno di MagSafe con aggancio magnetico e supporto per la ricarica veloce.

Gli Apple Store online torneranno in servizio dopo l’aggiornamento in corso, durante o subito dopo la presentazione Apple, con tutte le novità dei prodotti presentati, tra cui con ogni probabilità i nuovi portatili MacBook Pro 2021: non rimane che attendere il keynote Apple Unleashed che si svolgerà lunedì 18 ottobre alle ore 19 in Italia: come sempre macitynet seguirà l’evento con la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità in arrivo a partire dalle ore 18,30.