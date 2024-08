Apple presenterà gli iPhone 16, e non solo, il 9 settembre

Pubblicità

It’s a Glowtime. Ecco lo slogan dell’evento Apple d’autunno. L’annuncio è stato dato alcuni minuti fa senza troppe sorprese visto lo si attendeva ad ore. La vera, si fa per dire, sorpresa giunge dalla data: non il 10 settembre ma il 9 settembre alle 19.

Per il resto non c’è molto altro da dire, almeno di ufficiale. La presentazione, introdotta da una mela al neon che muta e si trasforma (forse un richiamo alla nuova Siri e alll’Apple Intelligence) sarà in streaming come tutte le ultime che Apple ha messo in scena. Ci sarà il pubblico, ma i manager della Mela appariranno circondati di effetti speciali, ottimi per colpire la fantasia del pubblico, impossibili da allestire in una “live”.

Quel che di ufficioso possiamo dire è che l’appuntamento servirà principalmente per introdurre i nuovi iPhone 16 di cui abbiamo abbondantemente detto da mesi a questa parte. Non dovrebbero essere smartphone molto diversi da quelli attuali dal punto di vista hardware (le novità principali si concentreranno essenzialmente nelle fotocamere di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max) ma saranno i primi a nascere per supportare le funzioni di Apple Intelligence, là dove sarà disponibile.

Attendiamoci anche gli Apple Watch 10 (più grandi ma non diversi stilisticamente) e un Apple Watch SE di nuova generazione (forse in plastica).

Oltre a questo sulla rampa di lancio ci saranno anche gli Airpods e gli Airpods 4, eredi degli attuali modelli ma con nuovi processori H2 (al posto degli attuali H1). Nulla di nuovo invece per Airpods Pro. Possibile anche qualche ritocco alle Airpods Max che dovranno, per lo meno, avere la porta di ricarica USB-C.

Ovviamente avremo anche tutti gli ultimi dettagli su iOS 18 e MacOs 15 Sequoia, che accompagneranno il lancio del Mac.

Non sono attesi, invece, dei Mac. L’appuntamento con i Mac mini totalmente rinnovati da anni a questa parte dovrebbe essere in autunno anche se non è da escludere qualche sorpresa.

Ovviamente, se sorpresa ci sarà, la saprete dal nostro sito visto che come sempre l’evento sarà seguito da noi in diretta…