Apple Store Pacific Center, le prime foto da Vancouver

Come annunciato da Apple negli scorsi giorni, venerdì 18 novembre ha aperto per la prima volta al pubblico il nuovo Apple Store Pacific Center di Vancouver in Canada. Il. Il nuovo punto vendita raddoppia l superficie e sostituisce l’esistente store che si trova all’interno dell’adiacente centro commerciale Pacific Centre che a suo tempo aveva aperto i battenti nel 2008, ora chiuso definitivamente.

«Non potremmo essere più entusiasti di costruire sulla nostra lunga storia in Canada e accogliere i clienti nello splendido Apple Pacific Center di Vancouver, una comunità piena di creatività e profonda cultura» ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail e Personale di Apple. «Di fronte alla Vancouver Art Gallery e alla sua animata piazza pubblica, il nuovo Apple Pacific Center è stato progettato per essere un hub per la comunità, un luogo che riunisce le persone con la cura esperta e il supporto del nostro fantastico team».

Il negozio ampliato su due livelli offre uno spazio comune per rilassarsi e godersi la grande piazza nel centro vitale della città. La grande facciata presenta imponenti pannelli di vetro dal pavimento al soffitto, alti 9,75 metri che offrono visuale completa e una vetrina immensa per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods e tutti i prodotti della società.

All’interno la luce naturale fluisce attraverso un lucernario di vetro, direttamente su una grande scalinata di 13,72 metri, una delle più alte di qualsiasi Apple Store. Il secondo piano ospita il forum e il video wall in cui le sessioni gratuite di Today at Apple insegnano ai partecipanti come programmare, foto e video digitale e altre attività per sfruttare al meglio dispositivi e software Apple.

La facciata è circondata da 10 alberi di magnolia provenienti dal nord-ovest del Pacifico, oltre che da un muro vivente alto oltre 12 metri contenente 144 specie di piante di provenienza locale che incornicia l’esterno del negozio. Progettato per rimanere rigoglioso tutto l’anno, il muro vivente favorisce l’habitat di api e insetti e assorbe naturalmente calore e rumore del traffico. Come tutte le strutture Apple anche il nuovo store Apple Pacific Center di Vancouver è alimentato al 100% da energia rinnovabile.

Nel negozio lavora un team composto da 240 persone specializzate che complessivamente parlano 36 lingue. Per l’inaugurazione Apple ha organizzato diversi eventi e sessioni Today at Apple condotte da artisti, musicisti e fotografi locali, inclusi una mostra d’arte e concerti. Complessivamente ci sono 28 negozi Apple Store in Canada: Apple è presente nel Paese da quasi 40 anni: tutte le fotografie di questo articolo sono di Apple.

