iPhone iOS cresce molto più di Android negli ultimi 5 anni

Anche se Android rimane di gran lunga il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, negli ultimi 5 anni iPhone e iOS sono cresciuti molto più di Android.

Nel mese di novembre 2022 con iPhone e iOS Apple detiene circa il 28% del mercato mondiale degli smartphone, percentuale sostanzialmente identica a quella registrata nello stesso periodo lo scorso anno. Android si conferma il principale sistema operativo mobile al mondo con una quota di mercato del 71,3% nel mese di novembre, in leggera crescita rispetto al 71,1% di novembre 2021.

La quota bulgara di Android nella telefonia globale emerge ancora più chiaramente in alcuni stati dove la quota di mercato del robottino verde di Google supera l’85%, come avviene per esempio in Brasile, India, Indonesia, Turchia e Vietnam.

Ciò nonostante negli ultimi 5 anni l’andamento è decisamente più favorevole a iPhone e iOS che hanno registrato un aumento di quasi 8 punti percentuali: nello stesso arco di tempo di cinque anni Android ha invece perso l’1,8% di mercato.

Nel mese di novembre il terminale Android più diffuso e popolare al mondo è Galaxy con una quota di mercato del 7,4%, secondo i dati di SportsLens. Il modello Samsung più popolare è Galaxy A12 con il 2,1% del mercato, in calo del 5% rispetto al mese scorso. Secondo è Galaxy A21 e terzo Galaxy A10, entrambi con l’1%.

Le prime posizioni dei Galaxy sono una conferma del ruolo di leader di Samsung che da sempre controlla la quota di mercato maggioritaria del mercato Android, pari al 34,6% nel mese di novembre quest’anno. Lo scorso anno sono stati spediti oltre un miliardo di smartphone Android.

Samsung è primo marchio Android a grande distanza da Xiaomi, secondo posto, con il 14,3% del mercato. Al terzo posto troviamo Oppo con il 10,3%, mentre Vivo è quarto con il 9,8% infine Huawei quinto con il 6,7%. Negli anni i costruttori cinesi hanno dato filo da torcere a Samsung, e hanno contribuito all’uscita dal mercato di HCT e LG: ora sommati insieme i marchi cinesi contano per oltre il 50% di tutte le vendite Android nel mondo.

Tra novembre e dicembre Apple ha indicato problemi di forniture per iPhone 14 Pro con lunghi tempi di attesa a causa delle chiusure per Covid in Cina.