Apple TV 2022 a confronto con PS5 e Xbox One

Rispetto al precedente modello con chip Apple A12, la nuova Apple TV 4K 2022 offre un consistente aumento delle prestazioni: secondo Apple il miglioramento è del 50%, invece nei test indipendenti il miglioramento è stimato intorno al 40% ma la misurazione può cambiare anche in base al tipo di test effettuato.

Invece della versione più potente già impiegata in iPhone 13 Pro dello scorso anno, la versione del chip Apple A15 di Apple TV 2022 sembra dotato di 4 core grafici GPU e non cinque, così come il numero dei core di calcolo CPU che qui sono cinque invece di sei. Secondo FlatpanelHD in modalità single core il processore Apple A15 di Apple TV 2022 è molto più veloce non solo delle console della penultima generazione, come Xbox One, ma anche più veloce rispetto a PlayStation 5, sempre però in single core.

In modalità multi core le cose cambiano ma questo solo perché PlayStation 5 è dotata di 8 core CPU, mentre Apple A15 di Apple TV 2022 mette a disposizione solo 5 core CPU. Sul fronte della grafica invece Apple TV 4K offre sulla carta prestazioni superiori a 1 Teraflop, ma la misurazione esatta non è nota perché i dettagli non sono stati comunicati da Apple e anche perché non ci sono app di benchmark per la piattaforma.

Apple TV 2022 usa memoria RAM più veloce e anche una unità SSD invece dei più lenti dischi fissi impiegati su console. Nel complesso l’ultimo modello di Apple TV 2022 sembra in grado di poter gestire senza troppi compromessi videogiochi in stile Playstation 4 e Xbox One.

Da tempo Apple cerca di proporre Apple TV anche come dispositivo per videogiochi, finora con successo limitato. I test dimostrano che il problema non dipende da hardware o specifiche tecniche ma dallo scarso supporto di sviluppatori e società di videogiochi.

Gli utenti possono acquistare la nuova Apple TV 4K con Siri Remote anche su Amazon al prezzo di partenza di 169 € per il modello da 64 GB senza Ethernet e senza Thread, invece l modello dotato di 128 GB e delle due connettività aggiuntive costa a 189 euro.