Dreame Bot D9, il lava e aspira smart in offerta a 416 euro

Per la migliore pulizia domestica smart, uno dei brand più noti è certamente Dreame. Oggi in offerta il robot Dreame Bot D9 in grado di lavare e aspirare in modo completamente automatico. E’ in offerta a poco più di 400 euro direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di un robot che ha una capacità di aspirazione di ben 3000Pa, che gode di un sistema di navigazione LDS/SLAM, quindi in grado di orientarsi in casa senza problemi, in modo del tutto automatico. Grazie all’app di supporto sarà possibile visualizzare in tempo reale dove il robot sta pulendo, ma anche direzionarlo a proprio piacimento, scegliendo una stanza di proprio interesse, così da effettuare pulizie mirate, senza necessità di aspirare in tutta la casa.

Grazie alla navigazione con radar laser LDS, l’aspirapolvere sarà in grado di creare rapidamente, e in modo preciso, una mappa della propria casa, pianificando in modo intelligente il percorso da seguire durante la pulizia, ottimizzando i tempi. Viene fornita con un panno antibatterico, in grado di lavare il pavimento automaticamente. Ha la funzione che attiva una maggiore potenza quando si passa su tappeti, mentre il robot è in grado di gestire automaticamente ostacoli di altezza massima di 20mm.

Al suo interno una batteria che assicura 150 minuti di autonomia, che si traducono nella possibilità di aspirare una casa di circa 250 metri quadri, senza necessità esiste di ricarica. in ogni caso, se la batteria non dovesse essere sufficiente, l’aspirapolvere andrà a ricaricarsi automaticamente alla base, per poi riprendere la pulizia da dove si era interrotta. Il serbatoio dell’acqua ha una capienza di 270 ml, quindi sufficiente per lavare una casa di medio grandi dimensioni.

Il vero punto di forza sono le diverse modalità di pulizia che possono impostarsi direttamente dallo smartphone. Oltre a quella generale di tutta la casa, è possibile scegliere una particolare zona, oppure inserire muri virtuali, scegliere se passare 2 volte per una determinata stanza, per una pulizia ancor più profonda, oppure evitare che il robot passi all’interno di un perimetro virtuale.

Dreame Bot D9 costa al momento 416 euro in offerta. Si acquista direttamente da qui.