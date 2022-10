Arriva la nuova Apple TV 4K con A15 Bionic, HDR10 Plus e Dolby Vision

Apple ha annunciato oggi la prossima generazione di Apple TV 4K: più potente, divertente e conveniente che mai e con una qualità cinematografica impressionante.

La nuova Apple TV 4K, spinta dal chip A15 Bionic (il modello precedente era basato su A13) offre prestazioni più veloci ed una esperienza di gioco più fluida. Oltre al supporto HDR10+ si unisce a Dolby Vision su Apple TV 4K, così gli utenti possono guardare i loro film e programmi TV preferiti con la migliore qualità possibile su più TV.

Con tvOS, il sistema operativo per il soggiorno, e dotata del telecomando Siri già visto nella versione precedente ma con connettore USB-C, Apple TV 4K semplifica il modo in cui gli utenti scoprono e si godono i loro contenuti preferiti. La sua integrazione con altri dispositivi e servizi Apple offre alle famiglie diversi modi di interagire offrendo anche la comodità di un hub per la casa intelligente.

La nuova Apple TV 4K è disponibile in due configurazioni: Apple TV 4K (Wi-Fi), che offre 64GB di memoria; e Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet), che aggiunge il supporto per Gigabit Ethernet per networking e streaming veloci, protocollo di rete Thread mesh per collegare ancora più accessori per la casa intelligente (in funzione di Matter) ed uno spazio di archiviazione doppio per app e giochi (128 GB).

“Apple TV 4K è il modo migliore per gli utenti Apple di godersi il proprio intrattenimento preferito sullo schermo più grande di casa e ora è più potente che mai”, ha affermato Bob Borchers, vicepresidente Worldwide Product Marketing di Apple. “La nuova Apple TV 4K è diversa da qualsiasi altra cosa, data la sua connessione senza interruzioni ad altri dispositivi Apple, la facilità d’uso e l’accesso a incredibili contenuti Apple. Offre qualcosa che tutti in famiglia possono amare”.

La nuova versione della CPU è del 50% più veloce della precedente mentre la GPU ha un incremento di prestazioni del 30%. Supporta, oltre a Dolby Vision, anche Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1, or Dolby Digital 5.1 surround.

E’ da notare che solo il modello top attuale sembra disporre della connettività Thread che era invece presente sulla versione precedente di Apple TV 4K.

Gli utenti possono ordinare la nuova Apple TV 4K con Siri Remote oggi a un nuovo prezzo di partenza di 169 €, con disponibilità a partire da venerdì 4 novembre.