Amazfit X, la smartband del futuro è disponibile in sconto a 47 euro

Presentata nel lontano 2019 durante l’IFA, Amazfit X è finalmente disponibile. allora era stata presentata come la smartband del futuro, per via del suo display completamente ricurvo, avvolgente sul polso, mentre adesso è realtà. Si acquista in sconto a 47 euro circa direttamente a questo indirizzo.

La particolarità di questa smartband è certamente il design, completamente ricurvo, con uno schermo avvolgente che vanta una densità di pixel retina pari a 326 ppi, e il 100% di saturazione di colore NTSC. Amazfit X propone una flessibilità dello schermo a 92 gradi, con una luminosità di 430nits, su uno schermo con una diagonale di 2.07 pollici, tecnologia AMOLED e batteria che porta la band a circa 7 giorni di autonomia.

E’ resistente all’acqua grazie alla certificazione 5ATM, e propone tutti i sensori che ci si aspetta da una band del genere: è in grado di misurare il battito cardiaco, e anche di misurare la percentuale di ossigeno nel sangue. Non manca anche la parte relativa al monitoraggio del sonno, così come quella per il tracciamento dell’attività fisica.

Amazfit X è una delle band più eleganti e particolari oggi in commercio: non ha pulsanti fisici e questa la rende un blocco unico in grado di avvolgere completamente il polso. Naturalmente, l’ampio display è anche in grado di mostrare le notifiche in arrivo su smartphone, così da poter leggere messaggi WhatsApp o da altre piattaforme di messaggistica.

Non mancano Watch faces personalizzabili per adattare lo stile della band a quello che si indossa e alle occasioni in cui le si indossa. E’ sportiva, ma è talmente particolare il design che potrà essere indossata anche in occasioni più eleganti.

Naturalmente si abbina allo smartphone tramite l’app Zepp, ed è compatibile sia con iOS, che Android.

Al momento l’unico modo per averla è acquistarla direttamente da questo indirizzo, dove peraltro è in sconto a 47 euro.