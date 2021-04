Apple TV+ assume ex dirigente di 3BlackDot

Zennen Clifton di 3BlackDot si unirà al servizio di streaming di Apple, Apple TV+, come dirigente creativo. L’ex dirigente di 3BD Networks farà parte del team di sviluppo guidato da Matt Cherniss, responsabile dello sviluppo e della programmazione attuale.

Un’altra pedina importante che la multinazionale di Cupertino aggiunge al suo percorso per portare la sua piattaforma di streaming a competerecon colossi come Netflix, Disney e anche Amazon Prime Video A tal proposito, ricordiamo, che Apple ha esteso il periodo di visione gratuita, così da compensare la carenza di novità in catalogo dovuta alla pandemia in corso.

Prima di entrare in Apple, Clifton è stato vicepresidente esecutivo 3BD Networks, come parte dello studio di intrattenimento digitale 3BlackDot. In quella posizione, Clifton ha supervisionato direttamente le iniziative sui contenuti per i consumatori e lo studio di contenuti brandizzati di 3BD.

Lo stesso manager ha co-fondato la società di produzione No Label con l’ex star della NBA Baron Davis, con l’obiettivo di sviluppare contenuti per un pubblico multiculturale. L’azienda ha, altresì, sviluppato progetti con Sony, Lionsgate, Amazon e Warner Horizon, tra gli altri grandi nomi. Clifton è anche vicepresidente TV e digitale a MACRO ed è stato manager dello sviluppo e della programmazione in Yahoo, mentre ha iniziato la sua carriera in WME.

Ricordiamo che il team di Cherniss in Apple è responsabile delle serie sceneggiate sulla piattaforma TV+ e include anche l’ex co-presidente della Sony Pictures TV Chris Parnell, entrato a far parte del gigante tecnologico nel 2020.