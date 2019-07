Nel programma MFi di Apple anche i cavi da Lightning a Ethernet e da Lightning a USB-C

Apple ha annunciato un ampliamento al programma MFi, il sistema di cessione licenze creato da Apple per certificare le periferiche compatibili con iPod, iPhone e iPad, informando i produttori di terze parti degli standard da seguire per l’autorizzazione di nuovi adattatori, inclusi cavi LAN con supporto per la tecnologia Power over Ethernet (PoE).

Ai membri del programma MfI – riferisce Mac Otakara – sono state comunicate le novità nel documento “MFi Accessory Interface Specifications Release R31”, evidenziando nuovi tipi di adattatori compatibili con i dispositivi iOS.

Tra i nuovi dispositivi ufficialmente supportati, ci sono gli adattatori da Lightning a Ethernet. L’adattatore Ethernet + alimentazione con connettore Lightning di Belkin (ne abbiamo parlato qui) è al momento il solo prodotto in questa categoria ad avere ottenuto la certificazione MFi, venduto sia nei negozi Apple, sia presso rivenditori di terze parti. La compatibilità Power over Ethernet (PoE) fornisce un modo conveniente per connettere e ricaricare simultaneamente con un singolo cavo. Con una combinazione tra la tecnologia Ethernet e un’alimentazione, adattatori di questo tipo risulta ideale per gli esercizi commerciali che utilizzano ad esempio sistemi POS basati sul cloud.

Stando a quanto riferiscono le indiscrezioni, Apple ha indicato in una “whitelist” il controller RLT8111EPU Gigabit Ethernet di Realtek tra quelli supportati dal programma MFi.

Apple ha anche predisposto le specifiche per la certificazione dei cavi audio da Lightning a USB-C. Tra i produttori che vengono cavi certificati di questo tipo, c’è Anker con un accessorio specifico per MacBook, iPad Pro e PC; quest’ultimo è utilizzabile con qualsiasi computer (Mac o PC) ma anche iPad Pro permettendo ad esempio di collegare gli auricolari EarPods di Apple con connettore Lightning o quelli di altri produttori.

La definizione di specifici standard MFi per questa tipologia di cavi, lascia immaginare che a breve arriveranno anche altri produttori con accessori certificati.