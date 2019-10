Apple TV+, tutta la prima stagione di Dickinson sarà disponibile dal 1° novembre

La vita piena di passione e tormenti di Emily Dickinson arriverà su Apple TV+ il 1° novembre, con l’intera stagione originale della serie tv, uno dei contenuti più attesi dedicati a una tra le poetesse più grandi di sempre.

Apple, dopo la premiere di Apple TV+ al St. Ann’s Warehouse di Brooklyn, ha rivelato che l’intera prima stagione dello serie TV Dickinson sarà disponibile già il giorno del debutto della piattaforma di tv in streaming di Cupertino. Su Apple TV+ saranno disponibili, dunque, tutti e 10 gli episodi di Dickinson.

Scritta da Alena Smith, la serie tv Dickinson è una storia che esplora in modo audace i limiti della società e della famiglia offrendo un punto di vista di Emily, di una Emily contemporanea. Elementi narrativi, dialoghi e musica moderni fanno da contorno ad Hailee Steinfeld, che interpreta la parte della protagonista. Nel cast, oltre a lei, ci sono Anna Baryshnikov, Adrian Blake Enscoe, Ella Hunt, Toby Huss e Jane Krakowski. Nell’ultimo trailer, rilasciato da Apple giovedì 17 ottobre, la colonna sonora è “Grrrl Like” di Dope.

In vista dell’arrivo di Dickinson, Apple ha presentato già alcuni trailer della serie tv, una delle prime nella lista degli show che potrebbero essere rinnovati per una seconda stagione, assieme a The Morning Show, con Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston, For All Mankind, Little America e Home before dark.

Apple aveva reso disponibile a settembre il secondo trailer dello show, con una colonna sonora del tutto particolare: la canzone Afterlife di Hailee Steinfeld, eseguita proprio dall’attrice che interpreta la Dickinson nella serie. Si tratta del secondo trailer di Dickinson rilasciato da Apple: il primo era stato lanciato alla fine di agosto 2019.

È incominciato il conto alla rovescia per l’arrivo di Apple TV+ , che anche in Italia come in altri 99 Paesi è previsto per il 1°novembre 2019. Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Tutte le novità su Apple TV+ si possono trovare a partire da questa pagina di Macitynet.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ incluso prezzo, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.