Apple potenzierà i servizi con streaming, sport e pubblicità

Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple, vuole ristrutturare il settore dei servizi della multinazionale di Cupertino (settore che, da solo, vale 76 miliardi di dollari), spingendo maggiormente verso aree proficue quali lo streaming, in particolare di sport e relativo advertising.

A riferirlo è Business Insider spiegando che Cue sta già spingendo altri sottoposto verso questa direzione. Le attività di Apple legate ai servizi includono: App Store, Apple Music, iCloud, AppleCare, Apple Pay, Apple News, la pubblicità e Apple TV+.

I servizi di Apple sono cresciuti del 17% nell’ultimo trimestre e vantano globalmente 82 milioni di abbonati paganti. Da solo questo settore permetterebbe di generare un fatturato quasi pari all’attività di un’azienda elencata nella Fortune 100, la classifica delle 100 maggiori imprese societarie statunitensi misurate sulla base del loro fatturato.

Una fonte non meglio precisata di Business Insider che avrebbe parlato con Cue, riferisce che il dirigente sta cercando di mettere in moto la crescita riorganizzando la sua struttura di management, spingendo di più settori quali streaming e advertising.

Apple ha ottenuto il premio Oscar come miglior film con CODA e da poco cominciato a offrire su Apple TV+ “Friday Night Baseball”: un doppio appuntamento settimanale con programmi in diretta prepartita e dopopartita in esclusiva in otto Paesi, un servizio di streaming finanziato con la pubblicità.

Cue ha già cambiato il quadro delle responsabilità guida del portafoglio sport nominando Peter Stern, come vice president responsabile dei servizi. La Mela intende a quanto pare fare una serie di mosse per accaparrarsi i diritti di trasmissione di eventi sportivi quali Sunday Ticket (un pacchetto settimanale con le partite della NFL della stagione regolare) e la stagione NBA.

Stern, arrivato in Apple nel 2016, in precedenza ha guidato Time Warner Cable, azienda che offriva servizi televisivi via cavo, telefonia e per l'”intelligent home” e si è occupato dei diritti di trasmissione dei Los Angeles Dodgers della Major League Baseball.

Ed Desser, presidente di Desser Sports Media, ha riferito a Business Insider che la situazione di Apple è singolare, avendo una base di utenti di Apple TV+ relativamente piccola, spiegando che l’aggiunta di Sunday Ticket permetterebbe di incrementare il numero di abbonati e monetizzare in aree quali i ricavi da abbonamenti per pacchetti sportivi e dalla raccolta pubblicitaria.

Per quanto riguarda le responsabilità dell’advertising di Apple TV+, l’incarico sarebbe stato affidato a Todd Teresi, vice presidente di Apple responsabile del settore pubblicitario da oltre un decennio, promosso a inizio anno e che ora riferisce direttamente a Cue. Teresi in precedenza si è occupato di iAd, la divisione di advertising mobile di Apple presentata nel 2010 ma chiusa nel 2016 per numerosi limiti nell’approccio di Cupertino che portarono la maggior parte degli sviluppatori a impiegare piattaforme pubblicitarie concorrenti.

Nell’ultimo trimestre fiscale Apple ha registrato un altro record di fatturato storico.