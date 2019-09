Apple TV +, la musica e la passione di Hailee Steinfeld nel trailer di Dickinson

Frammenti della vita tormentata, piena di fascino, appassionata e irriverente e dei sogni di Emily Dickinson raccontano in anteprima come sarà la serie tv attesa su Apple TV+ dedicata a una delle poetesse più grandi di sempre.

Apple ha reso disponibile da metà settembre 2019 il secondo trailer dello show, con una colonna sonora del tutto particolare: la canzone Afterlife di Hailee Steinfeld, eseguita proprio dall’attrice che interpreta la Dickinson nella serie. Si tratta del secondo trailer di Dickinson rilasciato da Apple: il primo era stato lanciato alla fine di agosto 2019.

Nel cast della serie tv Dickinson, accanto alla Steinfeld, reciteranno Jane Krakowski, Toby Huss, Ella Hunt e Adrian Blake Enscoe, Wiz Khalifa e John Mulaney. Creato da Alena Smith, Dickinson vuole raccontare, con un linguaggio contemporaneo e una ambientazione ottocentesca, la vita nella società e in famiglia dal punto di vista della poetessa.

Attraverso la storia e le riflessioni di Emily Dickinson si parlerà anche delle controversie contemporanee e un giovane che si troverà di fronte allo spettacolo, difficilmente non riuscirà e vedere nei sogni, nelle problematiche e nelle speranze della poetessa anche le proprie.

Ogni puntata di Dickinson durerà circa mezz’ora e sarà a metà strada tra una commedia e un dramma. La serie sarà presentata in anteprima insieme al lancio di Apple TV +, che avrà luogo il 1 ° novembre 2019. È incominciato il conto alla rovescia per l’arrivo di Apple TV+ , che anche in Italia come in altri 99 Paesi è previsto per il 1°novembre 2019.

Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Tutte le novità su Apple TV+ si possono trovare a partire da questa pagina di Macitynet.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ – prezzi, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.