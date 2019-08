Apple TV+, ecco il trailer della serie tv Dickinson con Hailee Steinfeld

Le poesie scritte sui foglietti di carta, lo sguardo irriverente e sensibile di Emily Dickinson sul mondo, la sua immaginazione che la portava a compiere grandi viaggi, gli incontri e gli scontri in famiglia: ci sono tutti questi elementi della vita di una delle poetesse più grandi della modernità nel trailer di Dickinson, la nuova serie tv attesa per la piattaforma streaming di Apple, Apple TV+, in arrivo nell’autunno 2019.

Il trailer di Dickinson è stato rilasciato da Apple nelle scorse ore, dopo altri trailer, come quelli di “The Morning Show” e “Snoopy in Space”) e la serie è uno degli show annunciati da Cupertino durante il keynote di marzo, durante il quale ha presentato i suoi progetti nell’ambito dello streaming tv.

La serie tv di Apple TV + Dickinson è una commedia dedicata alla vita di Emily Dickinson, ambientata nell’Ottocento, ma in cui la vita della poetessa è raccontata con una sensibilità e con toni contemporanei. Offre una visione del mondo di Emily ed esplora in modo audace e irriverente il rapporto con la società e la famiglia.

La protagonista è interpretata da Hailee Steinfeld e del cast fanno parte Jane Krakowski (Mrs. Dickinson), Toby Huss (Edward Dickinson), Anna Baryshnikov (Lavinia), Ella Hunt (Sue Gilbert). Le riprese dello show – Creato da Alena Smith – si sono concluse nel mese di marzo 2019. È uno dei primi progetti per Apple TV+ scelti da Cupertino e sarà uno degli show disponibili sin dall’inizio per Apple TV+.

Apple TV+ è l’atteso servizio di televisione in streaming di Cupertino: l’annuncio è stato dato dal palco dello Steve Jobs Theatre durante il keynote del 25 marzo 2019. Tim Cook, il CEO di Apple ha annunciato il servizio di tv in streaming dell’azienda, promettendo di raccontare con Apple TV+ le migliori storie mai raccontate.

Apple TV+, la nuova piattaforma, consentirà agli utenti di accedere a film, documentari, serie e programmi originali. Durante la WWDC 2019 Apple ha presentato il trailer della serie TV di fantascienza For All Mankind, senza rivelare però altri contenuti e prezzi di abbonamento.

Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Il servizio in abbonamento è atteso al lancio in USA al prezzo di circa 10 dollari al mese. In Italia per Apple TV+ ci sarà da aspettare, ma per questo autunno è in arrivo Apple Arcade.