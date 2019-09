I dispositivi Apple segnano la più alta percentuale di soddisfazione tra gli utenti USA

I Mac e gli iPad consentono ad Apple di registrare nel 2019 la più alta percentuale di soddisfazione tra gli utenti di computer e tablet. È quanto emerge dagli ultimi dati dell’American Customer Satisfaction Index (ACSI), una misura di performance o meglio in indicatore economico basato sulla modellizzazione delle valutazioni dei clienti circa la qualità̀ dei beni e servizi acquistati negli Stati Uniti, prodotti sia da aziende americane, sia non americane che abbiano una quota di mercato rilevante negli USA.

L’ACSI è stato ideato dal National Quality Research Center (NQRC) della Stephen M. Ross Business School dell’Università del Michigan, sviluppato con l’obiettivo di misurare la qualità̀ di un risultato economico complementarmente diverso e separato dalle tradizionali misure relative alla quantità̀ di un prodotto economico. L’indice in questione tiene conto di interviste, della soddisfazione, delle aspettative del cliente e altri indicatori ancora classificati in una scala da 1 a 100.

Quest’anno Apple ha ottenuto un punteggio ACSI di 83, lo steso del 2018. L’indice di soddisfazione generale è superiore rispetto a Samsung (che ha ottenuto un punteggio di 81), Amazon (punteggio di 79), HP (78), Acer (77) e altri marchi ancora.

“Nella graduatoria generale delle industrie di settore nel suo complesso, Apple rimane al comando per il secondo anno con un punteggio ACSI stabile ed elevato di 83”, si legge nel report; “i suoi clienti hanno di gran lunga le aspettative più elevate. Nonostante la flessione di un punto percentuale, Samsung rimane al secondo posto con il punteggio di 81, e non sente più il peso di Amazon che è più lontana.

Amazon perde il 4% con un punteggio di 79, un solo punto e al di sopra della media del settore. Tra i tre leader del settore, Apple sembra avere un vantaggio su tutti gli aspetti della Customer Experience, e c’è un divario con Samsung e Amazon per quanto riguarda il valore” (una misura della qualità̀ in relazione del prezzo pagato).

ACSI riferisce che Samsung è “leader di settore” per quanto riguarda il segmento desktop, e Apple segue al secondo posto. I dispositivi della Mela vincono quando si tratta di giudicare laptop e tablet, guadagnando il punteggio totale più alto. Come lo scorso anno, Apple ha ottenuto la valutazione migliore per quanto riguarda dispositivi, funzionalità e disponibilità di app. La multinazionale di Cupertino, riferisce ACSI mostra un vantaggio “su tutti gli aspetti della Customer Experience”.

Per quanto concerne, la soddisfazione complessiva dei clienti di computer desktop, notebook e tablet, questi sono ancora indietro rispetto alla soddisfazione globale indicata per gli smartphone; tra i dispositivi di grandi dimensioni, i computer desktop sono quelli per i quali gli utenti indicano livelli superiori di soddisfazione.

Per la prima volta Apple ha rilasciato iPadOS, un sistema operativo dedicato esclusivamente ai suoi tablet, separato da iOS 13.