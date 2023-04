Apple TV plus, disponibile il documentario su Boris Becker

Il nuovo documentario sul tennista Boris Becker, e la sua caduta, è ora disponibile in streaming su Apple TV+. Il documentario in due parti “Boom! Boom: The World vs. Boris Becker” segue l’ascesa e la caduta della carriera di Becker, presentando interviste con lo stesso Becker, oltre che con Novak Djokovic, Björn Borg e altri campioni del tennis mondiale.

Boris Becker è salito alla ribalta negli anni ’80, guadagnando il soprannome “Boom Boom” per il suo caratteristico servizio d’apertura veloce. Ha vinto tre volte il torneo di Wimbledon, tra molti altri titoli del Grande Slam, e ha raggiunto la posizione di numero 1 al mondo nel 1991.

Tuttavia, nonostante i suoi successi, non tutto è andato bene per il campione, che ha dichiarato bancarotta nel 2015. Non solo, Becker sarà poi condannato a scontare una pena detentiva per aver nascosto asset durante il processo di bancarotta all’inizio del 2022. Il documentario include accesso esclusivo a materiale su Becker nel periodo che ha preceduto il suo periodo di detenzione. Adesso fuori dal carcere, Becker spera di tornare a una carriera di presentatore e allenatore.

Il documentario, diretto da Alex Gibney, è diviso in due parti, ciascuna episodio della durata di due ore: la prima relativa ai suoi trionfi, la seconda alla sua rovina.

