Apple TV plus annuncia il documentario su Boris Becker

Apple TV+ ha annunciato l’arrivo di un nuovo documentario in due parti dedicato a Boris Becker, leggenda del tennis. Il documentario è diretto da Alex Gibney (“Taxi to the Dark Side,” “Enron,” “The Armstrong Lie”, “Going Clear – Scientology e la prigione della fede”), e prodotto dal produttore premio Oscar John Battsek (“Un giorno a settembre”, “Searching for Sugar Man”, “Hillsborough,” “The Rescue”.

Apple riferisce che il documentario su Becker, il cui titolo non è stato ancora deciso, si propone di esplorare vari aspetti dell’uomo diventato una leggenda, con una carriera che ha avuto uno straordinario impatto a livello mediatico, non solo per la precocità, ma anche per essere stato il primo tennista a saper associare, con grande efficacia, la potenza dei colpi, tipica del tennis moderno, alla raffinatezza del tennis classico.

Boris Becker (soprannominato “Boom Boom”) e è considerato uno dei più forti tennisti di sempre, vantando la vincita in 6 tornei del Grande Slam, 3 ATP Finals, 2 Coppe Davis, 2 World Team Cup, una Hopman Cup. Bcker è stato – tra le altre cose – il più giovane vincitore nella storia del Torneo di Wimbledon maschile, avendolo vinto per la prima volta a 17 anni, confermandosi campione del torneo l’anno seguente.

Gli autori del documentario hanno avuto accesso per oltre tre anni a materiali di Becker, fino ad aprile 2022, quando è stato condannato a due anni e mezzo per bancarotta fraudolenta. Nel documentario è presente una intervista con Becker, che si è svolta la settimana nella quale è arrivata la sentenza di condanna, e altre interviste a familiari, e altre star del tennis quali John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander e Michael Stich.

Il documentario su Becker di Apple TV+ è una co-produzione di Ventureland di John Battsek e Jigsaw Productions di Alex Gibney, e di Lorton Entertainment, società di produzione nota per il documentario “Diego Maradona” e “Rooney” allenatore ed ex calciatore inglese.

A novembre all’AFI Fest a Hollywood è stato mostrato il documentario “Selena Gomez: My Mind and Me” ora disponibile su Apple TV+.

