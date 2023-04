Apple TV Plus gratis per tutti gli abbonati Canal Plus in Francia

Apple ha annunciato che dal prossimo 20 aprile tutti gli abbonati di Canal+ in Francia avranno accesso gratuito ad Apple TV+. Ciò significa che milioni di clienti dell’emittente potranno accedere direttamente ai contenuti di Apple TV+ tramite il proprio set-top box esistente, senza la necessità di un’app separata o un abbonamento aggiuntivo.

Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple, ha espresso la sua ammirazione per Canal+, sottolineando l’impegno dell’emittente nella programmazione di alta qualità e affermando che l’offerta rappresenta un’opportunità incredibile per i clienti di Canal+:

Apple è entusiasta di collaborare con Canal+ per portare i film e le serie premiate di TV+ in ancora più case in Francia, evidenziando il talento degli scrittori, registi, attori e artisti del paese attraverso spettacoli come Liaison e Drops of God

Il presidente e CEO di Canal+, Maxime Saada, ha dichiarato che questa è la prima volta nella storia del gruppo che offrono l’accesso ai contenuti di una piattaforma partner a tutti i loro abbonati in Francia, consolidando così il loro business sia come aggregatore, attraverso l’offerta di TV+, che come editore con la trasmissione di alcune serie originali di Apple sul loro canale CANAL+.

Ricordiamo che questa è la seconda volta che Apple si unisce a Canal+ per aumentare la propria presenza nelle case francesi, dopo la collaborazione del maggio 2018 che ha permesso agli abbonati di optare per il noleggio di un Apple TV 4K invece di un tradizionale decoder via cavo.

