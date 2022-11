Apple TV Plus ha rinunciato a una serie tratta da un libro su Trump

Secondo indiscrezioni che arrivano dagli USA, Apple TV+ aveva opzionato i diritti su “Confidence Man”, libro scritto da Maggie Haberman, autrice e giornalista del New York Times che ha messo insieme più di 200 fonti, tra cui interviste a allo stesso Donald Trump e ad alcuni suoi ex collaboratori, per raccontare la carriera dell’ex presidente Usa prima come uomo d’affari a New York e dopo la sua elezione alla Casa Bianca.

Apple aveva deciso di comprare i diritti per trasformare il libro in una serie ma poi avrebbe deciso di non dare seguito all’accordo.

Nel libro di Maggie Haberman – in vendita su Amazon e dal quale Trump ha preso le distanze parlando di “storie inventate” – sono presenti rivelazioni di tutti i tipi, come ad esempio quella volta che era sul punto di licenziare sua figlia Ivanka e suo genero Jared Kushner, l’idea di bombardare i laboratori della droga in Messico (che lasciò interdetto l’allora segretario alla Difesa Usa Mark Esper), la paura di morire di COVID, dettagli sul tentativo di ribaltare le elezioni 2020 “a ogni costo”, i problemi con la dichiarazione dei redditi, la distruzione di documenti ufficiali nel wc della Casa Bianca, lo scambiare membri del suo staff appartenenti a minoranze etniche per camerieri e molte altre rivelazioni ancora.

Probabilmente per quieto vivere, Apple ad un certo punto ha preferito bloccare la produzione della serie per Apple TV+, nonostante un primo placet.

“Onestamente nessuno a Hollywood sembra davvero interessato a toccare l’argomento”, ha riferito una fonte che ha voluto restare anonima alla testata The Ankler. “I britannici l’hanno fatto con Boris Johnson, ma noi non riusciamo ad affrontare il fatto che abbiamo eletto Trump presidente”.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.