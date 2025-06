Nuovi dettagli sull’app Games che vedremo alla WWDC25

La WWDC25 (conferenza sviluppatori) di Apple è ormai imminente e il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg fa un riassunto di ciò che dovrebbe essere presentato, incluse le versioni preliminari dei futuri iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, visionOS 26, macOS 26 e watchOS 26, spiegando che internamente Apple fa internamente riferimento ai nuovi sistemi operativi con i nomi in codice Luck, Charisma, Discovery, Cheer e Nepali.

Gurman riferisce alcune indiscrezioni sulla nuova app Games che sarà preinstallata su iOS permettendo il download di giochi e l’accesso a Apple Arcade da un unico punto di riferimento. Games prevede cinque schede: Home, Arcade, Play Together, Library e Search e funzionalità sulla scia di quanto propone Nintendo con la Nintendo Switch 2 ma che secondo Gurman non sono niente di particolarmente eclatante.

In precedenza Gurman ha riferito che l’app Games dovrebbe sostituire il Game Center, come punto di riferimento per gestire il proprio profilo, ottenere riconoscimenti e sfidare altri utenti per scalare le classifiche sui vari dispositivi. Attualmente il Game Center si richiama dalle Impostazioni ed è presentato come un servizio di social gaming che consente di interagire con gli amici, tenere traccia, confrontare punteggi e obiettivi raggiunti, sfidare altri giocatori e cimentarsi in partite multiplayer.

Come accennato, Games sarà preinstallata con iOS 26, insieme ad altre app quali Anteprima (l’app già vista su macOS e iPadOS) per la gestione, l’annotazione e l’editing dei file PDF. Anteprima sarà simile alla versione Mac e il launch screen simile allo stile di app quali Pages e Keynote.

WWDC 2025: tutto quello che ci aspetta

La WWDC 2025 sarà anche il palcoscenico per altre novità: un possibile rebranding dei sistemi operativi, nuove funzionalità legate al gaming, aggiornamenti per iPad, Mac e Apple Watch, e naturalmente una costante e progressiva, anche se forse non eclatante almeno in questa fase, integrazione dell’intelligenza artificiale nei vari software.

Macitynet seguirà l’evento in diretta, con aggiornamenti costanti, analisi e articoli di approfondimento su tutte le novità annunciate.